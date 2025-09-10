Eficiencia presupuestaria avanzada en 2026, el Ministerio de Finanzas se centró en controlar el gasto burocrático

Yakarta, Viva – Viceministro de finanzas, Suahasil Nazara Asegúrese, pasos eficiencia presupuestaria En la gestión de las finanzas estatales continuará con el Ministerio de Finanzas en el año 2026 próximo.

En una reunión de trabajo con la Comisión de la Cámara de Representantes XI sobre la introducción del RKA 2026, dijo que uno de los pasos de eficiencia que se llevará a cabo era controlar los costos de gastos burocráticos.

«Continuaremos la política de eficiencia presupuestaria y la expansión de la estrategia de eficiencia presupuestaria, incluso en el contexto de la implementación de la colaboración de actividades», dijo Suahasil en una reunión de trabajo con la Comisión de la Cámara de Representantes XI, miércoles 10 de septiembre de 2025.



Viceministro de Finanzas y Director General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, Suahasil Nazara

Suahasil agregó otro paso similar para expandir la implementación de la estandarización de costos, así como la expansión de las oficinas de servicios con el Ministerio de Finanzas en todas las regiones de Indonesia.

«Junto con el control de los costos de gastos burocráticos», dijo.

Wamenkeu reconoció el fortalecimiento de la eficiencia presupuestaria para que su utilización fuera más eficiente y óptima. De hecho, Suahasil estima que los ahorros presupuestarios de la iniciativa pueden alcanzar hasta Rp 3.53 billones durante 2020-2025.

«Entonces, si comparamos desde 2020, podemos reducir una serie de presupuestos innecesarios, y podemos estimar la eficiencia total (el presupuesto a lo largo) 2020-2025 alcanza Rp 3.53 billones», dijo Wamenkeu.

Además, continuó Suahasil, también ha habido una reducción en el número de empleados del Ministerio de Finanzas de los 82,468 empleados anteriores en 2019, hasta ahora se ha convertido en 77,412 empleados. Esto está en línea con el proceso de selección para la selección de nuevos empleados que se endurecerán cada vez más, y los esfuerzos para mejorar la competencia de los empleados que continuarán siendo impulsados ​​por el Ministerio de Finanzas.

«Por lo tanto, las políticas relacionadas con los recursos humanos, incluso para conocer nuevos empleados, se llevan a cabo selectivamente, también prestamos atención a la composición y seguimos mejorando sus competencias», dijo.