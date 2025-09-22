Efectos económicos del festival de arte multatuli, artistas a las mujeres a las MIPYMES inundadas

LEBAK, Viva – Artista Origin Rangkasbitung, Lebak Regency, Banten Endang Nuggraha (55) se inundó con órdenes de los visitantes a Festival Arte multatuli en poder de la oficina local de turismo y cultura.

«Podemos recibir 20 pedidos hasta esta noche para describir la cara», dijo Endang cuando se encontró en la salida del Festival de Arte Multatuli en Lebak el sábado.

Los costos de pintura facial giran en torno a entre Rp. 250 mil a RP. 300 mil en un lienzo que mide 30 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho.

La mayoría de los visitantes quieren ser pintados con una pareja casada que se exhibirá en la sala de estar.

Endang pintó la cara de la orden de acuerdo con las fotos que trajeron antes y solo tomó dos horas.

«Hoy pintamos hoy para generar un ingreso de Rp. 4.5 millones», dijo.

Afirmó trabajar con pintura autocontrolada desde que en la escuela primaria (SD) a la escuela secundaria (SMA) PGRI Rangkasbitung 1992.

Después de graduarse de la escuela secundaria, realizó un examen en la comunidad de pintores de la ciudad en Yakarta y fue aceptado como un pintor realista y natural.

Además, la comunidad del pintor de la ciudad, Endang, se colocó para pintar alrededor de la antigua Ciudad y el Market de Arte Ancol.

Además, Endang a veces participa en exhibiciones de pintura en varias regiones de Indonesia. De hecho, en 2005-2008, trabajando en la ciudad de Jeddah después de ser traído por uno de los pintores de Arabia Saudita cuando visitan Yakarta.

Estaba en la ciudad de Jeddah, Arabia Saudita, además de pintar en el lienzo, también en las paredes de casas y edificios como solicitudes.

«Hemos estado trabajando durante décadas, pero ahora regresamos a nuestra ciudad natal en Rangkasbitung, porque está entrando en la vejez», dijo Endang, quien fue bendecido con cuatro hijos y ya tenía nietos.

Admitió que a menudo fue llamado por funcionarios en la regencia de Lebak y la provincia de Banten para pintar caras. De hecho, una vez fue llamado al ex gobernador de Banten Ratu Atut Chosiyah para pintarlo y obtener una tarifa de alrededor de Rp10 millones.

Sin embargo, espera que el gobierno de Lebak Regency proporcione un lugar o ubicación para trabajar con artistas de pintura para que la vida economía Son relativamente buenos.

«Estamos contentos si el regente o el gobernador construyeron el mercado del arte, para que la comunidad de trabajadores artísticos pueda vivir para ganarse la vida», dijo.

Además de los artistas, docenas Umkm Los pueblos indígenas beduinos al pintor de Rangkasbitung afirmaron estar inundados de compradores y pedidos durante el festival.

Jamal, uno de los badui MISMES, dijo que estaba feliz de poder animar el FSM 2025. Vedió a los productos de varias artesanías típicas de los pueblos indígenas Badui, que van desde motivos de tela tradicionales para Rp1.2 millones, tela de color natural Rp500 mil, rp250 mil canciones, hasta un pequeño shawl de Rp20 mil.

Además, también hay Rp150 Mil Women’s Kebaya Clothing, RP. 300 mil por par de shucks, una banda para la cabeza (lomar) RP. 100,000, y una bolsa de Koja de Rp. 250 mil. Todos estos productos, dijo Jamal, son el trabajo de las manos de los pueblos indígenas beduinos tradicionales.

«Este festival es muy útil para la economía de nuestra familia. El año pasado estábamos abrumados por atender las demandas de los visitantes. Este año, el interés fue igualmente alto», dijo Jamal.

Santa, otro MSME, también sintió lo mismo. Dijo que la facturación de las ventas de artesanía fue relativamente decente porque muchos visitantes provenían de varias regiones como Banten, West Java, Lampung, a Dki Yakarta.

El jefe interino de la oficina de Lebak Regency Cooperative y UKM, Imam Suangsa, enfatizó que el gobierno regional siempre alentó la promoción de los productos Badui a través de FSM. En la actualidad hay alrededor de 2,000 unidades de MIPYME Badui, con el potencial de la facturación del dinero de las artesanías habituales que alcanzan cientos de millones de rupias por año.

«Continuamos brindando orientación y promoción para que los productos de artesanía Bedui puedan competir, no solo en el mercado interno sino también en países extranjeros», dijo Imam.

Imam dijo que el festival de arte multatuli tiene como objetivo construir potencial cultural regional mostrando varias obras, incluida la pintura.

«Esperamos que el festival de arte multatuli en el futuro pueda traer turistas, además de poder generar ingresos económicos de los artistas», dijo.

Basado en el monitoreo, el sábado por la noche, los visitantes del Festival de Arte Rangkasbitung, que se centró en Jalan Alun-Alun Timur Rangkasbitung, estaba lleno de visitantes que verían entretenimiento de la banda de Lebak Regency. (Hormiga)