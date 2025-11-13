Efecto de la explosión del Fuerte Rojo de Delhi: la fuerte explosión de un neumático de autobús provoca pánico en Mahipalpur







Un fuerte sonido parecido a una explosión causado por la explosión de un neumático de autobús sembró el pánico entre los habitantes del suroeste. Mahipalpur de Delhi área el jueves por la mañana, dijeron las autoridades.

El incidente causó alarma ya que se produjo en el contexto de una explosión de alta intensidad en la concurrida zona del Fuerte Rojo el lunes por la noche, que mató a 13 personas e hirió a varias más.

Los servicios de bomberos de Dehi dijeron que recibieron una llamada a las 9.19 am informando sobre un fuerte sonido similar a una explosión que se escuchó cerca de Raddison en Mahipalpur, después de lo cual presionaron tres licitaciones de bomberos al lugar.

Incluso después de un exhaustivo control, los agentes no encontraron nada en el lugar.

El subcomisionado de policía (suroeste), Amit Goel, dijo: «Se contactó a la persona que llamó. Dijo que mientras se dirigía a GurúgramoSe escuchó un fuerte ruido. Revisamos todo y no encontramos nada».

«Durante una investigación local, un guardia nos informó que el neumático trasero de un autobús DTC que se dirigía hacia Dhaula Kuan había estallado y el sonido vino de ahí», dijo el DCP.

La situación es normal y no hay nada de qué preocuparse, añadió.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente