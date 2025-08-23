Efectivamente, las palabras del entrenador de Malut United, Persija Yakarta estaban casi indefensas en JIS

VIVA – Perseguidor Yakarta no pudo ganar cuando se entretuvo Malut United en la tercera semana Súper liga 2025/2026 en el estadio internacional de Yakarta (JIS), sábado 23 de agosto de 2025.

El partido terminó en un empate, reforzando la predicción del entrenador Hendri Susilo, quien anteriormente estaba seguro de que su equipo podía molestar a los Kemayoran Tigers.

Desde los primeros minutos, Persija presionó inmediatamente. A solo dos minutos a pie, la combinación de Río Fahmi y Witan Sulaeman presentaron una oportunidad madura frente a la portería.

Sin embargo, Rayhan Hannan no logró completar la oportunidad, incluso se había estrellado en el poste de la portería para experimentar el dolor.

Malut United no está exento de resistencia. Principal como Tyronne del Pino, Ciro Alves, David da Silva y Sayuri Brothers varias veces intentaron responder a la presión. Desafortunadamente, Da Silva tuvo que ser retirado más rápido debido a una lesión, reemplazada por Vinicius Duarte.

Persija nuevamente tuvo una oportunidad de oro en el minuto 12 a través del cabezazo de Gustavo Franca que todavía estaba golpeando el poste.

Kemayoran Tigers continuó presionando, incluso a través del tiro libre de Rizky Ridho en el minuto 21, pero aún no pudo abrir el marcador.

North Maluku también tuvo una oportunidad al final de la primera mitad a través de un ataque de ala, pero el puntaje permaneció 0-0 hasta el medio tiempo.

En la segunda mitad, la situación cambió. Persija tuvo que jugar con 10 personas después de que Río Fahmi fuera recompensado con una segunda carta amarilla debido a un tackle duro para Yance Sayuri en el minuto 60.

Superior El número de jugadores hace que Malut United sea más seguro. Su intento da fruto en el minuto 72 cuando Yance Sayuri disparó con fuerza desde fuera del cuadro de penalización que no pudo ser conducido por el portero Carlos Eduardo. El puntaje cambió 1-0 para los visitantes.

Siete minutos después, Yakob Sayuri había duplicado la ventaja. Pero su objetivo fue anulado por el árbitro porque se consideraba fuera de juego.

Persija, que siguió buscando una brecha, finalmente igualó a través de la acción de Maxwell en el minuto 82 después de recibir el pase del candidato de Fabio.

El drama ocurre antes del final de la pelea. En el minuto 89, Maxwell cayó en el cuadro de penalización del norte de Maluku después de un duelo con Chechu.

El árbitro había señalado el punto blanco, pero después de revisar el VAR, la decisión se canceló porque no se consideró contacto. El puntaje 1-1 duró hasta que el silbato fue largo.

Anteriormente, el entrenador de Malut United, Hendri Susilo, había confirmado que su equipo vino a Yakarta para no sobrevivir. Él cree que su equipo puede romper el dominio de Persija, que es muy productivo en los dos primeros partidos.

«Esto es fútbol, ​​cualquier cosa puede suceder. Dios desee, podemos romper el objetivo de Persija», dijo Hendri. «Hemos preparado todo, con suerte lo que diseñamos funcionará bien aquí», agregó el único entrenador local en la Super League esta temporada.

Este sorteo demuestra que las palabras de Hendri no son solo un engaño. Persija, que fue sembrada, en realidad se hizo casi indefensa en su propia sede.