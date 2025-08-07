EE. UU.: United Airlines Grounds vuelos en todo el país en medio de la interrupción tecnológica







Más de 800 Vuelos de United Airlines fueron cancelados y cientos más retrasados el miércoles por la noche después de una gran interrupción de la tecnología que forzó una parada de tierra en todo el sistema en todo Estados Unidos, interrumpiendo severamente los viajes nacionales e internacionales.

En el Aeropuerto Intercontinental de George Bush de Houston (IAH), donde United opera un centro clave, largas colas y pasajeros frustrados llenos de terminales. La aerolínea trazó la interrupción hasta las fallas en sus sistemas de despacho y combustible. «Debido a un problema de tecnología, estamos celebrando vuelos principales de United en sus aeropuertos de salida», dijo United en un comunicado. «Esperamos retrasos de vuelo adicionales esta noche mientras trabajamos en este problema».

El Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que la base fue iniciada por United y compartió una declaración oficial en las redes sociales: «United Airlines solicitó a la FAA que detuviera sus salidas en todo el país mientras abordaban un problema tecnológico. La FAA está monitoreando la situación de cerca». Entre los afectados se encontraba Ishya, un joven profesional de Nueva York programado para regresar al aeropuerto de Laguardia después de una breve visita familiar en Houston.

«Esta visita a casa fue mi pequeño reinicio y ahora, se está convirtiendo en una extensión no planificada», dijo, observando el tablero de salida. «Incluso el personal no tiene respuestas. Es estresante». Otro pasajero, Michael Tran, un ingeniero de software que viaja a Tokio a través de San Franciscoexpresó su frustración. «Tenía reuniones alineadas en Tokio, ahora estoy atrapado aquí sin tener idea de cuándo saldré. Incluso el personal parece abrumado», dijo.

La interrupción también afectó la red global de United. Los vuelos desde Newark y Chicago a Delhi y Mumbai se retrasaron por varias horas, lo que complicó las conexiones hacia adelante para los pasajeros de ciudades, incluida Houston. Rutas a Frankfurt, Londres, Sao Paulo y Ciudad de Panamá También enfrentó retrasos en cascada. United alentó a los clientes a monitorear las actualizaciones de vuelos en su aplicación o sitio web y a considerar volver a reservar o solicitar exenciones de viajes.

«Pedimos disculpas por la interrupción y agradecemos a los clientes por su paciencia», dijo la aerolínea en una publicación en las redes sociales. Mientras que la FAA levantó paradas terrestres en centros como Houston para el miércoles por la noche, los analistas de aviación advirtieron que los retrasos residuales podrían persistir en el jueves, especialmente afectando los vuelos internacionales y de larga distancia que requieren conexiones estrechas. Se aconsejó a los pasajeros que viajaban internacionalmente que confirmen los vuelos en adelante incluso si las salidas de los Estados Unidos se habían reanudado.

