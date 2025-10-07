EE. UU.: Trump para conocer al primer ministro canadiense, presidente de Finlandia; Felicitaciones de Japón PM-In







La secretaria de prensa de la Casa Blanca de EE. UU., Karoline Leavitt, dijo el lunes (hora local) que el presidente Donald Trump será el anfitrión del primer ministro canadiense Mark Carney y presidente de FinlandiaAlexander Stubb. Leavitt, durante su conferencia de prensa, también felicitó al primer ministro de Japón, Sanae Takaichi por su victoria.

«El presidente Trump será el anfitrión del primer ministro canadiense Mark Carney mañana para una reunión de trabajo aquí en la Casa Blanca. El jueves, el presidente organizará su octava reunión del gabinete junto con su increíble equipo», dijo Leavitt.

«También el jueves por la tarde, el presidente Trump recibirá al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, para una reunión de trabajo aquí en la Casa Blanca», agregó. Leavitt transmitió los deseos de Trump a Sanae en su victoria. «El presidente también quería que transmitiera sus felicitaciones a Japón por elegir a su próximo primer ministro, una persona muy respetada que también es la primera mujer en ocupar el cargo de nuestro gran aliado», dijo.

Mientras tanto, Carney el 6 de mayo le dijo sin rodeos a Trump en la Oficina Oval que Canadá está «no a la venta» después de que Trump repitió su afirmación de que debería convertirse en el estado 51, informó ABC News. «Como saben de bienes raíces, hay algunos lugares que no están a la venta. Y Canadá no está a la venta, nunca estará a la venta», dijo Carney a Trump. «Pero la oportunidad está en la asociación y en lo que podemos construir juntos. Y lo hemos hecho en el pasado».

Sin embargo, Trump todavía no dejó ir la idea. «El tiempo lo dirá. Es solo la hora. Pero digo que nunca digas nunca», dijo Trump en el tiempo tenso. «He tenido muchas, muchas cosas que no eran factibles y terminaron siendo factibles y solo factibles de una manera muy amigable», según ABC News.

Trump describió el lunes a la probable primera primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, como una «persona muy respetada de gran sabiduría y fuerza». En su breve publicación en las redes sociales, sin nombrarla, Trump felicitó a Takaichi y al «increíble gente de Japón» después de que el partido gobernante del país la eligió como su nuevo líder el sábado.

