EE. UU. Serang Venezolan Narcóticos Cartel Barco, tres personas asesinadas

Washington, Viva – Presidente Estados Unidos de América (COMO) Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos había lanzado un ataque a bote ambos pertenecientes a Venezuela y mató a los tres presuntos terroristas que afirmó llevar drogas.

Esto amplió su guerra gubernamental contra los carteles de las drogas y amplió el alcance mortal del poder militar para detenerlos.

Reportado Guardián, El martes 16 de septiembre de 2025, Trump solo dio un pequeño detalle sobre el ataque, diciendo en una carga en las redes sociales que el ataque ocurrió en sus órdenes. La carga fue acompañada por un video clip que muestra el barco, que parecía silencioso, de repente explotó en una bola de fuego.



Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Foto : Agencia France-Presse (AFP)

«El ataque ocurrió cuando los terroristas narcóticos de Venezuela que habían sido confirmados estaban en aguas internacionales para transportar narcóticos ilegales (¡armas mortales que envenenan a los estadounidenses!) A los Estados Unidos», escribió Trump sobre la verdad social.

Anteriormente, el ejército estadounidense también llevó a cabo operaciones en el primer barco que supuestamente transportaba drogas venezolanas a principios de este mes, que mataron a 11 personas.

Según las personas que conocen este problema, el gobierno dio una sesión informativa al Congreso la semana pasada de que la primera redada se permitió en base a la autoridad del Artículo 2 del Presidente porque involucraba barcos relacionados con la pandilla de la tendencia de Aragua, que Trump fue designado como una organización terrorista extranjera.

Venezuela ha negado que el barco llevara drogas según lo alegado por Washington. Afirmaron que el barco era una Guardia Costera.

Sin embargo, Estados Unidos solo dio una pequeña evidencia de que el primer barco trajo drogas, y enfatizó que habían rastreado las drogas que se cargaron al barco para ser distribuidos en los Estados Unidos, a pesar de que se decía que el barco se dirigió a la costa.

Cuando se le preguntó el domingo sobre la primera incursión y afirma que era un barco pesquero, Trump respondió GuardiaN: «Ves bolsillos llenos de líquido blanco. Es una mierda. Así que lo sabemos incluso antes de que se vayan. Sabemos exactamente de dónde está el barco, desde donde vino, de dónde vino la droga y dónde era el propósito».

Con respecto al ataque al segundo barco, Trump enfatizó que la droga era una amenaza para los Estados Unidos y enfatizó que la tripulación era «terrorista»,

Trump parece ser una base preventiva utilizando las mismas demandas legales del artículo 2 para ordenar ataques de misiles en el segundo barco.

Este último ataque ocurrió cuando Estados Unidos continuó construyendo su presencia militar alrededor de Venezuela. Durante el fin de semana, cinco aviones de combate F-35 llegaron a Puerto Riko para unirse a alrededor de media docena de destructores de la Marina de los EE. UU. Que recientemente fueron trasladados al territorio de los EE. UU. Y apoyando activos que según el gobierno se han desplegado para detener el flujo de drogas ilegales.

La Marina de los EE. UU. En la región consistió en el grupo de preparación anfibio IWO Jima, incluida el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale, quien llevó a 4.500 marinas y la 22a Unidad de Expedición Marina, con 2,200 marines, según funcionarios del gobierno.

Trump no ha sido comprometido con las operaciones militares en Venezuela contra los carteles de las drogas o el gobierno, y desestimó preguntas sobre la legalidad de los ataques el domingo por la noche. «Lo ilegal es drogas en el barco», dijo Guardián.

El lunes por la noche, el senador demócrata Adam Schiff dijo en una carga de redes sociales que «estoy compilando una resolución y obligando a votar a revocar la autoridad del Congreso al declarar la guerra». Él dijo: «Este asesinato sin ley solo nos pone en riesgo» y puede alentar a otros países a apuntar a las tropas estadounidenses sin una justificación adecuada.

Mientras tanto, de Caracas, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo unas horas antes de que Trump anunciara el segundo ataque que su país se defendería de la agresión extranjera, mientras condenaba al ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Anteriormente, el ejército de los Estados Unidos lanzó un ataque el martes (9/10) contra un barco venezolano en el Mar del Caribe, que mató a 11 personas acusadas de ser el gobierno como traficantes de drogas.

Donald Trump ha prometido llevar a cabo acciones militares adicionales contra los contrabangeres de drogas, después del ataque del barco. Se jactó de que «hay muchos más que sucedieron».

Venezuela insistió en que ninguna de las 11 personas asesinadas en un ataque militar estadounidense contra un barco en el Caribe la semana pasada fueron miembros de la tendencia de la pandilla venezolana de Aragua, dijo el Ministro de Asuntos Interiores de Venezuela, mientras que los medios de comunicación estadounidenses informaron que el ataque ocurrió después de que el barco revertió y regresó a la costa.

«Admiten abiertamente que han matado a 11 personas», dijo el Ministro del Interior Venezuela y el líder del partido gobernante, Diosdado Cabello, en la televisión del gobierno. «Hemos realizado una investigación en nuestro país y hay familias de personas desaparecidas que desean a sus familiares, y cuando preguntamos en las ciudades, nadie proviene de la tendencia de Aragua, nadie es un traficante de drogas.