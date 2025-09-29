EE. UU. Propone un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra de Gaza, dice el informe







Estados Unidos ha propuesto un plan de 21 puntos para terminar la guerra en GazaLo que alienta a los palestinos a permanecer en la tira y prevé la creación de un camino hacia un futuro estado palestino, según lo informado por los tiempos de Israel que decía que había obtenido una copia del plan.

Según los Times of Israel, el documento de 21 puntos fue compartido por los Estados Unidos con un puñado de países árabes y musulmanes a principios de esta semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas y contiene cláusulas que han sido alimenticios en varias propuestas diseñadas por diferentes partes interesadas en los últimos meses, desde la liberación de todos los rehenes hasta la eliminación de Hamas del poder.

Times of Israel dijo que el plan que ha adquirido también fue autenticado por dos fuentes familiarizadas con el asunto y ve que Estados Unidos establece un diálogo con Israel y los palestinos para acordar un «horizonte político» por «coexistencia pacífica». Además, informó que la propuesta fue creada en gran parte por el enviado especial de EE. UU. Steve Witkoff, y preparada para ser ajustada en los próximos días. Sin embargo, una fuente familiarizada con el asunto le dijo a The Times of Israel que la propuesta aún no se ha presentado en su totalidad a Hamas.

Los 21 puntos del plan incluyen áreas como la descradicalización, la reurbanización de Gaza, las FDI para detener todas las operaciones y retirar gradualmente si Israel Y Hamas está de acuerdo con la propuesta, dentro de las 48 horas después de que Israel acepte públicamente el acuerdo, todos los rehenes vivos y fallecidos serán devueltos y propuso que a su regreso, Israel liberaría a varios cientos de prisioneros de seguridad palestinos que sirven condenas de cadena perpetua y más de 1000 gazanes arrestados desde el comienzo de la guerra, junto con los cuerpos de varios cientos de palestinos.

Otros puntos cubrieron la distribución de ayuda, la administración de Gaza por un gobierno temporal y de transición de los tecnócratas palestinos que serán responsables de proporcionar servicios diarios para las personas.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente