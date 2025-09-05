





Una audiencia del Comité de Comercio del Senado sonó la alarma sobre los Estados Unidos-China carrera espacialenfatizando el dominio estadounidense fuera de la tierra como telón de fondo para la próxima autorización de financiación de la NASA. El presidente del comité, Sen Ted Cruz (R-Texas) abrió la audiencia del 3 de septiembre, titulada «Hay una mala luna en ascenso» al advertir que Estados Unidos corre el riesgo de perder la luna ante China si el programa de Artemis de la NASA vacila.

La audiencia se centró en cómo Estados Unidos puede mantenerse a la vanguardia en la carrera espacial, con los legisladores reafirmando la necesidad de la estación espacial de la puerta de enlace y mantener operaciones continuas en órbita terrestre baja. Los testigos dijeron que los retrasos, la incertidumbre presupuestaria o los compromisos vacilantes podrían socavar tanto la industria estadounidense como las alianzas internacionales, advirtiendo que la incertidumbre podría impulsar a los socios hacia Porcelana.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente