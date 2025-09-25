EE. UU. Para enfocar la política H-1B en la inversión nacional, insta a un menor comercio con Rusia







La portavoz de Hindustani del Departamento de Estado de EE. UU., Margaret MacLeod, subrayó la postura de Washington sobre visas H-1B y reiteró preocupaciones sobre el comercio continuo con el comercio con RusiaParticularmente en el contexto de las importaciones de petróleo, en medio del conflicto en curso en Ucrania. «H-1B es una política para priorizar la inversión en el sector de TI estadounidense. Queremos invertir en ciudadanos estadounidenses, en primer lugar, en la capacitación».

También abordó el tema de la compra de petróleo de Rusia, vinculándolo con la guerra en Ucrania. «También mencionó comprar petróleo de Rusia. El presidente de los Estados Unidos, Trump, declaró claramente que quiere poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania lo antes posible, para que no se pierdan más vidas, y mientras Rusia obtenga ingresos al exportar petróleo, estos recursos económicos se utilizarán para comprar armas. Eso es por qué Estados Unidos quiere minimizar el comercio con Rusia», dijo.

Ella se refirió aún más al presidente de los Estados Unidos Donald Trump Dirección en la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA), afirmando que el enfoque diplomático del país sigue anclado en principios clave, «Paz, Soberanía e Independencia». «El gobierno de los Estados Unidos se está centrando en tres prioridades este año. Nos centramos en la paz, la soberanía y la independencia, y creemos que estos principios no son solo la base de la Carta fundadora de las Naciones Unidas, sino también la base de un mundo próspero, estable y pacífico», dijo.

«A veces, durante estos 80 años, las Naciones Unidas se han alejado de este objetivo principal. Nuestro objetivo es colaborar con otros Estados miembros para hacer de las Naciones Unidas una organización más responsable y equitativa», agregó. Mientras tanto, el presidente Trump, durante su discurso de una hora en el debate general de la UNGA, acusó a China e India de ser los «principales financiadores» de la Guerra de Ucrania a través de su continua compra de petróleo ruso.

«China e India son los principales financiadores de la guerra en curso al continuar comprando petróleo ruso», dijo Trump. Los comentarios se produjeron en medio de discusiones globales dominadas por varios conflictos, incluida la guerra en Ucrania. Los comentarios de Trump también siguen la reciente decisión de su administración de plantear aranceles sobre las importaciones de petróleo ruso de la India. El impuesto adicional del 25 por ciento impuesto por los EE. UU. Empujó la tarifa total de los bienes indios al 50 por ciento, uno de los más altos a nivel mundial.

