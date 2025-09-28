





El secretario de comercio Howard Lutnick ha dicho que el A NOSOTROS Tendrá que «arreglar» países como Brasil e India, afirmando que estas naciones necesitan reaccionar correctamente a Estados Unidos abriendo sus mercados y absteniéndose de las acciones que podrían dañar los intereses estadounidenses.

La administración Trump ha impuesto aranceles del 50 por ciento a la India, incluida una arancel del 25 por ciento a las compras de petróleo ruso de Nueva Delhi, entre las tarifas más altas impuestas a cualquier país del mundo.

«Tenemos un montón de países para arreglar, como Suiza, Brasil, India: estos son países que realmente necesitan reaccionar correctamente a Estados Unidos. Abrir sus mercados, dejar de tomar acciones que dañan a Estados Unidos, y por eso estamos fuera de los lados con ellos», dijo Lutnick en una entrevista con Newsnation.

Lutnick dijo que estos países tienen que entender que si «quieres vender a los consumidores estadounidenses, tienes que jugar a la pelota con el presidente de los Estados Unidos».

Además de India y Brasil, Lutnick también mencionó países como Taiwán y Suiza que tienen problemas comerciales no resueltos con los Estados Unidos.

«Pero lo resolveremos con el tiempo», dijo Lutnick mientras hablaba de estos países, incluidos India.

India ha mantenido que su adquisición de energía está impulsada por el interés nacional y la dinámica del mercado. India recurrió a la compra de petróleo ruso vendido con un descuento después de que los países occidentales impusieron sanciones a Moscú y rechazaron sus suministros sobre su invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Estados Unidos siguió siendo el socio comercial más grande de la India por cuarto año consecutivo en 2024-25, con un comercio bilateral valorado en USD 131.84 mil millones (USD 86.5 mil millones de exportaciones).

Estados Unidos representa aproximadamente el 18 por ciento de las exportaciones totales de bienes de la India, el 6.22 por ciento en las importaciones y el 10.73 por ciento en el comercio total de mercancías del país.

Una delegación dirigida por el ministro de Comercio e Industrias de la Unión, Piyush Goyal, estuvo en Nueva York la semana pasada para reuniones con el lado estadounidense.

Los dos países esperaban concluir el primer tramo de un acuerdo de comercio bilateral en octubre-noviembre de 2025. El PACT está dirigido a más que duplicar el comercio bilateral a USD 500 mil millones para 2030 de los actuales USD 191 mil millones.

Un equipo de funcionarios de la oficina del representante comercial de los Estados Unidos también visitó India el 16 de septiembre para discutir varios aspectos del comercio trato y decidió intensificar los esfuerzos a este respecto.

