EE. UU., India ascenderá a los desafíos modernos juntos: el secretario de Estados Unidos Rubio







India y el Estados Unidos`Working Together ‘, asumirá los desafíos modernos de hoy y garantizará un futuro más brillante para ambos países, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, describiendo la’ relación histórica ‘entre Nueva Delhi y Washington como’ consecuente y de gran alcance ».

En nombre de los EE. UU., Rubio extendió felicitaciones y cálidos deseos a la gente de la India con motivo del Día de la Independencia del país el viernes.

`La relación histórica entre la democracia más grande del mundo y la democracia más antigua del mundo es consecuente y de gran alcance. Trabajando juntos, Estados Unidos e India se enfrentarán a los desafíos modernos de hoy y garantizarán un futuro más brillante para nuestros dos países «, dijo Rubio en su mensaje.

Rubio dijo que los dos países están unidos por «nuestra visión compartida para una región más pacífica, próspera y segura del Indo-Pacífico» y la asociación entre India y el Industrias de los Estados UnidosPromueve la innovación, empuja los límites de las tecnologías críticas y emergentes, y se extiende al espacio.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente