EE. UU.: Hombre acusado por el papel en Brooklyn Bar Shoot-Out que mató a tres







Los fiscales federales han acusado a un hombre que, según dicen Brooklyn Bar este verano, dejando a tres muertos y otros 10 heridos. Por primera vez el miércoles, los fiscales también publicaron imágenes de cámaras de seguridad del caótico tiroteo, que se desarrolló el 17 de agosto dentro del Taste of City Lounge en el vecindario de Crown Heights de Brooklyn.

El video mostró a los clientes luchando por cubrirse como balas rebotadas en el club densamente lleno, con al menos 40 disparos de cinco armas, dijeron los fiscales. Entre los tiradores se encontraba Elijah Roy, un miembro de una pandilla de 25 años que llegó al club con varios asociados, según una denuncia penal revelada el miércoles.

Alrededor de las 3:30 a.m., uno de esos asociados, Marvin St Louis, de 19 años, comenzó a burlarse de un miembro de una pandilla rival, Jamel Childs, 35, dijeron las autoridades. La confrontación se intensificó rápidamente, las autoridades dijeron, St. Louis disparó a Childs, quien le devolvió el fuego. Tanto St. Louis como St. Louis fueron asesinados en el tiroteoComo era otro hombre, Amadou Diallo, de 27 años, que se cree que fue un espectador.

Después de agacharse debajo de una mesa, Roy disparó dos tiros, según los fiscales. No estaba claro si esos tiros golpearon a alguien. Está acusado de asalto violento en ayuda de extorsión y posesión ilegal de municiones. Mehdi Essmidi, abogado de Roy, no respondió a un mensaje de voz. Los fiscales describieron a Roy y St. Louis como miembros de los Brimes 5-9, un subconjunto de Bloods. Dijeron que Childs era parte de una pandilla rival, los discípulos de los gángsters de la nación popular.

Roy fue arrestado la semana pasada en Carolina del Norte, con USD 7,000 en efectivo, según la denuncia penal. Fue procesado el miércoles por la tarde y ordenado sin fianza. La ciudad de Nueva York ha visto un año de violencia armada récord, con la menor cantidad de tiroteos y víctimas de disparos registrado en toda la ciudad durante los primeros nueve meses de 2025, según la policía. En una vigilia para las víctimas en agosto, el alcalde Eric Adams dijo que «lo que sucedió en el sabor de la ciudad no es un reflejo de nuestra ciudad».

