EE. UU., Funcionarios europeos se reúnen para discutir nuevas sanciones sobre Rusia







Funcionarios de los Estados Unidos y Europa se reunieron en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el lunes por la noche para discutir varias formas de presión económica para ejercer sobre RusiaIncluyendo nuevas sanciones y aranceles a las compras de petróleo rusos, una persona familiarizada con la reunión dijo Associated Press.

La persona, que habló bajo condición de anonimato para discutir la reunión, dijo que los funcionarios estadounidenses enfatizaron a sus homólogos europeos que el presidente Donald Trump está dispuesto a ejercer acciones significativas para poner fin a la guerra, pero espera que la cooperación total de los socios europeos en cualquier acción se tome.

La reunión, que duró menos de dos horas, destacó las acciones arancelas, la necesidad de una acción colectiva sobre lo que se determine en las sanciones y cómo manejar los activos soberanos rusos que aún están inmovilizados en gran medida en Europaentre otros temas. Funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el representante comercial de los Estados Unidos participaron en las reuniones del lunes. El equipo europeo incluye al personal centrado en energía, sanciones, servicios financieros y comercio.

Los funcionarios están programados para reunirse nuevamente el martes. La reunión se produce cuando Trump ha tratado de hacer que el presidente ruso Vladimir Putin, acepte sentarse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy para conversaciones directas destinadas a poner fin a la guerra de 3 1/2 años. Trump celebró una cumbre con el líder ruso el mes pasado en Alaska. También se produce después de una fecha límite impuesta por Trump, establecida en agosto, para que el Kremlin finalice su invasión ha pasado desde entonces.

Trump dijo el domingo que esperaba hablar con Putin En los próximos dos días y reconoció que el conflicto había resultado más difícil de resolver de lo que esperaba. «Creo que lo vamos a resolver», dijo Trump a los periodistas. «Tengo confianza en que lo haremos».

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente