EE. UU.: El sargento del ejército disparó a 5 compañeros soldados en Fort Stewart, dice oficial







Un Sargento del ejército abrió fuego en Fort Stewart el miércoles, disparó a cinco soldados y provocó un breve cierre en las bases del ejército más grandes del país, dijeron las autoridades. Pocos detalles estaban disponibles de inmediato sobre lo que condujo a los disparos, pero el sospechoso es un sargento del ejército, según un funcionario estadounidense. El funcionario no estaba autorizado a discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con Associated Press sobre la condición de anonimato.

Este último acto de violencia en un Instalación militar estadounidense `Los sitios que se supone que están entre los más seguros del país, plantearon preocupaciones sobre la seguridad y la seguridad dentro de los propios muros de las fuerzas armadas. El ejército dijo que está investigando el tiroteo. Todavía había muchas preguntas sin respuesta, incluida la condición de los soldados, el alcance de sus lesiones, el nombre del tirador y cualquier motivo posible.

Los heridos fueron tratados y luego se mudaron a Hospital Comunitario de Winn ArmyLos funcionarios de la base dijeron en una publicación de Facebook, y agregó que no hay una amenaza para la comunidad. Algunos de los heridos también fueron llevados al Centro Médico Memorial Health University en Savannah, dijo la portavoz Bryna Gordon. El hospital es el centro de trauma de nivel superior para la costa de Georgia. Gordon dijo que no sabía cuántas personas estaban siendo llevadas al hospital o cuáles son sus condiciones.

La aplicación de la ley fue enviada al segundo complejo del equipo de combate de la brigada blindada poco antes de las 11 de la mañana del miércoles. El tirador fue arrestado a las 11:35 a.m., dijeron las autoridades. El bloqueo duró aproximadamente una hora. Después de que se levantó, los autos comenzaron a moverse a través del punto de control de seguridad normal en la puerta principal de Fort. El segundo equipo de combate de brigada blindada del Ejército se creó en 2016 cuando el servicio agregó más de 200 vehículos a una unidad de infantería de aproximadamente 4,200 soldados. También conocida como la ‘Brigada espartana,’ El ejército ha llamado a la unidad su ‘fuerza de lucha de tierras más moderna’ ‘.

Ubicado a unos 64 kilómetros al suroeste de Savannah, Fort Stewart es el poste del ejército más grande al este del río Mississippi. Es el hogar de miles de soldados asignados a la tercera división de infantería del ejército y miembros de la familia. Funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Defensa dijeron que el presidente Donald Trump y el secretario Pete Hegseth habían recibido información sobre el tiroteo. El FBI estaba en el fuerte para ayudar a investigar, dijo el subdirector Dan Bongino.

Entre los actos de violencia más mortales en las bases militares estadounidenses se encontraba un ataque de 2009. Un psiquiatra del Ejército de EE. UU. Mató a 13 personas en un tiroteo que dejó más de 30 heridos en Fort Hood, una instalación militar en Texas. En 2013, un trabajador contractual de defensa y ex reservista de la Marina mató a 12 personas en Washington Navy Yard. Luego fue asesinado en un tiroteo con la policía.

En 2014, un soldado abrió fuego contra sus compañeros de servicio en Fort Hood, matando a tres personas e hiriendo a más de una docena de otras antes de que el hombre armado se suicidara. En 2019, un estudiante de aviación abrió fuego en un salón de clases en Estación aérea naval Pensacola En Florida, matar a tres personas e hiriendo a otras docenas de personas, incluidos dos diputados del Sheriff. Solo unos días antes, un marinero de la Marina de los EE. UU. Lanzó a dos personas hasta la muerte antes de suicidarse en Pearl Harbor, la estación naval en Hawai.

