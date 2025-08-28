





Dos niños murieron y 17 personas resultaron heridas en un ataque contra un iglesia católica En Minneapolis, el miércoles por la mañana, los alumnos de la escuela de la iglesia estaban en una masa que marcaba el comienzo del año académico. El tirador se suicidó, dijo el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara. El tiroteo en la Iglesia y la Escuela de Annunciación es el último en tiroteos masivos, algunos de ellos en instituciones educativas, que afectan a los Estados Unidos.

O’Hara dijo: «Durante la misa, el pistolero se acercó en el exterior, al costado del edificio, y comenzó a disparar un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños sentados en los bancos en la misa». Dijo que el tirador, que se creía que tenía poco más de 20 años, estaba armado con un rifle, escopeta y una pistola.

Aunque no identificó al tirador, Associated Press dijo que, según una fuente de aplicación de la ley, era Robin Westman. Un ex oficial de policía entrevistado en Fox Live dijo que Westman había publicado amenazas para el presidente. Donald Trump y republicanos en las redes sociales. No se pudo confirmar independientemente, ni se sabía por qué eligió una iglesia.

De los 17 heridos, 14 eran niños, y los asesinados eran ocho y diez, dijo O`hara. No identificó al tirador más allá de dar su edad aproximada. Trump dijo en Truth Social: «La Casa Blanca continuará monitoreando esta terrible situación. ¡Únase a mí para orar por todos los involucrados»!

Trump está en una campaña para frenar la violencia en las ciudades estadounidenses, llamando al personal federal y militar a patrullar Washington y ha amenazado con enviarlas a otras ciudades de alto crimen. La Oficina Federal de Investigación (FBI) y otras agencias federales corrieron rápidamente a la acción, uniéndose a la policía local para investigar el tiroteo.

Director del FBI Kash Patel dijo en X que los agentes de la agencia están en la escena, y pedimos a todos que mantengan a potenciales víctimas, civiles o fuerzas del orden público en sus oraciones «. Minneapolis ha sido inundado de violencia, y la policía dijo que el tiroteo de la iglesia fue el cuarto desde el martes, en el que al menos cinco personas murieron y 25 resultaron heridas.

En junio, la ex presidente de la Cámara de Representantes Democráticas, Melissa Hortman, y su esposo, Mark, fueron asesinados en un suburbio de Minneapolis, y un senador estatal y su esposa también fueron gravemente heridos por un hombre armado. El área donde se encuentra la iglesia está representada en el Senado del Estado de Minnesota por Zaynab Mohamed, quien dijo: «Estoy absolutamente devastado por nuestra comunidad. Mi corazón está con los feligreses de la Iglesia y los estudiantes de anunciación y sus familias».

Mientras el Gobierno de los Estados Unidos La Comisión de Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) y el Departamento de Estado critican a otros países por ataques contra instituciones católicas, Estados Unidos también tiene un registro de dicha violencia religiosa. Según la Conferencia Católica de Obispos, al menos 390 ataques a la secta cristiana minoritaria se han registrado en los últimos cinco años.

