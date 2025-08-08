EE. UU. Ayudó a Broker Arreglo de alto el fuego entre Camboya y Tailandia, dice Rubio







Estados Unidos ha ayudado a negociar un acuerdo de alto el fuego entre Camboya y Tailandia, el Secretario de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el jueves.

En una publicación en la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter), el Secretario Rubio agradeció al primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, por organizar el proceso de paz.

Él escribió: «Gracias al liderazgo de @Potus, Estados Unidos ha ayudado a negociar un acuerdo de alto el fuego entre Camboya y Tailandia. Agradecemos al primer ministro de Malasia @anwaribrahim por su liderazgo y por organizar el proceso de alto el fuego. Esperamos apoyar a MalasiaASEAN, y ambos países a medida que este proceso avanza «.

Gracias a @PotusLiderazgo, Estados Unidos ha ayudado a negociar un acuerdo de alto el fuego entre Camboya y Tailandia. Agradecemos a Malasia PM @anwaribrahim para su liderazgo y para organizar el proceso de alto el fuego. Esperamos apoyar a Malasia, ASEAN y … – Secretario Marco Rubio (@Secrubio) 7 de agosto de 2025

Embajador de los Estados Unidos Para Malasia, Edgard D Kagan, también compartió un mensaje sobre X, expresando un fuerte apoyo de los Estados Unidos al acuerdo de paz.

«@Potus y @Secrubio han sido claros: queremos que este alto el fuego se mantenga. Queremos una paz duradera entre Tailandia y Camboya. El Comité General de Fronteras de hoy en Kuala Lumpur fue otro paso en la dirección correcta», publicó.

.@Potus y @Secrubio Hemos sido claros: queremos que este alto el fuego se mantenga. Queremos una paz duradera entre Tailandia y Camboya. El Comité General de Fronteras de hoy en Kuala Lumpur fue otro paso en la dirección correcta. pic.twitter.com/hgvhyp35qp – Embajador Edgard D. Kagan (@usambkl) 7 de agosto de 2025

A principios de la semana pasada, Tailandia Liberó a dos soldados camboyanos heridos capturados después de los recientes enfrentamientos fronterizos, incluso cuando ambos países se preparan para las conversaciones destinadas a mantener una tregua frágil la próxima semana, informó Al Jazeera.

Malasia había mediado anteriormente una tregua el 28 de julio, luego de cinco días de intensos enfrentamientos fronterizos que comenzaron el 24 de julio. Según Al Jazeera, la violencia comenzó después de que las tropas camboyanas supuestamente dispararon artillería y cohetes a áreas civiles en Tailandia, lo que provocó ataques aéreos tailandeses en respuesta. Si bien el alto el fuego se ha mantenido hasta ahora, ambos países se han acusado de violar los términos.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo









Fuente