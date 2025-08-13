EE. UU.: 35 autos de tren de union Pacific descarrilan cerca de la ciudad de Texas, no se informaron lesiones







Treinta y cinco autos de un Pacífico de la Unión Tren descarrilado El martes por la tarde, cerca de una pequeña ciudad de Texas, dijeron las autoridades. No se informaron lesiones y no se han ordenado evacuaciones después del descarrilamiento de la tarde, dijo la portavoz de Union Pacific, Robynn Tysver.

Las imágenes de noticias mostraron múltiples autos de tren apilados uno encima del otro en la vía del ferrocarril ubicada en una zona rural. Se podía ver un fuego de hierba y humo junto al sitio de descarrilamiento. El distrito de servicios de emergencia dijo que el descarrilamiento estaba siendo tratado como una situación material peligrosa. Pero no se sabía de inmediato lo que transportaban los vagones de tren descarrilados.

El descarrilamiento ocurrió alrededor de las 2 pm al este de la ciudad de Gordon, dijo Tysver. Gordon se encuentra a unos 100 km al suroeste de Fort Worth. Ninguno de los vagones de ferrocarril estaba filtrando sus contenidos, según una publicación en las redes sociales por el Distrito de Servicios de Emergencia del Condado de Palo Pinto.

`Las tripulaciones están en escena, mitigando el daño y los peligros. Funcionarios de bomberos están procediendo con precaución (en) la escena, dijo el distrito de servicios de emergencia en un comunicado. El Departamento de Bomberos de Palo Pinto estaba trabajando para contener un incendio de hierba, dijo Tysver. `Los equipos de Union Pacific están en ruta, agregó Tysver.

