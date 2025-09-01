EE. UU.: 2 muertos, 7 niños heridos en accidente de ATV en Alabama Off-Road Park







Dos adultos murieron y siete niños resultaron heridos en un accidente en un parque de vehículos todo terreno en AlabamaDijeron las autoridades. Un ATV que transportaba a nueve personas chocó con otro vehículo el sábado, volcó y golpeó un árbol en el parque de ATV de Indian Mountain en Piedmont, dijo el director de la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Cherokee, Shawn Rogers, en un comunicado.

El conductor masculino fue expulsado del vehículo y fue declarado muerto en la escena. Cuatro helicópteros médicos transportaron a una mujer adulta y tres hijos a centros de trauma en Birmingham. La mujer más tarde murió a causa de sus heridas, según el comunicado.

Las ambulancias llevaron a los otros cuatro niños a un hospital en Roma, Georgia. Los niños heridos tenían edades comprendidas entre 1 y 12 años. El forense del condado de Cherokee, Paul McDonald, dijo en un mensaje de texto al domingo de Associated Press que el hombre que murió era el padre de los siete hijos y que la mujer era madre de tres de los niños.

No se han publicado identidades pendientes de notificaciones familiares, según el comunicado. Se planeó una conferencia de prensa más tarde el domingo. El sitio del accidente estaba en una ubicación remota dentro del parque y es difícil de acceder, dijeron las autoridades. El personal del ATV Park, ubicado a unos 121 kilómetros al noreste de Birmingham, tuvo que escoltar al personal médico a la escena.

Ningún otro información Sobre el accidente estuvo disponible de inmediato. Sin embargo, los funcionarios instaron a aquellos que usan ATV a operarlos de manera segura y responsable. «Siempre use su sistema de restricción y nunca exceda el número de pasajeros para el que está diseñado su vehículo», dijo Rogers en el comunicado.

La oficina del sheriff lidera la investigación sobre el accidente con la asistencia de la oficina de McDonald. Indian Mountain ATV Park dice en su sitio web que a solo 19 kilómetros cuadrados en la cordillera de los Apalaches, es uno de los parques de todoterreno privados más grandes del sur.

Una mujer que contestó el teléfono en el parque El domingo dijo que los funcionarios se reunían con un abogado y pueden emitir una declaración más tarde.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente