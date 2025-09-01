EE. UU.: 17 heridos como colisión de vehículos múltiples cierra la autopista







Un accidente de múltiples vehículos el sábado en un East Texas Interstate envió a 17 personas lesionadas a hospitales del área y cerró una importante interestatal durante horas.

Ninguna de las lesiones parecía amenazante de la vida después del accidente a lo largo de la Interestatal 20 que involucró a dos tractores y seis vehículos de pasajeros, Lindale, Texas, dijeron las autoridades.

El accidente ocurrió alrededor de las 4 pm cerca de Lindale, a unos 144 km al este de Dallas. El carriles hacia el oeste de la Interestatal 20 se cerraron durante más de dos horas después del accidente, mientras que las tripulaciones limpiaban el petróleo y el combustible diesel que quedaba en la carretera, dijeron las autoridades.

