Edward Enniful tiene como objetivo reinventar revistas de moda con EE72

Julia Roberts Inflamar a Internet esta semana cuando se presentó su primera portada de la revista Fall Fashion. La estrella de «Pretty Woman» y «Notting Hill» fue fotografiada con un blazer de Phoebe Philo, que encarnó el brillante encanto de la estrella de cine que esperamos de la temporada.

Pero no era uno de los sospechosos habituales como Vogue, Harper’s Bazaar o W que aterrizó a Roberts. Fue el ex editor de Conde Nast, Edward Enniful, la famosa revista Creative que dirigió British Vogue durante seis años, que la atrapó para la primera portada de su nueva empresa de moda EE72.

Enninful fue una vez editor de American Vogue y apareció al margen del aclamado documental de RJ Cutler «The Septemited Tuss», sobre el exigente mundo de Anna Wintour y la producción del famoso número anual. Entró en la suya a fines de la década de 2010, donde bajo su vigilancia británica Vogue saltó a la fama (incluso cuando la prensa de moda especuló su destreza en cortejo de los principales talentos, como Adele y Billie Eilish, revolvió la edición nacional de Wintour).

A lo largo de su carrera, los expertos de la industria lo vincularon como un sucesor de Wintour. Partió en 2023, después de una «lucha de poder» perdida con el famoso editor y el director de contenido de Conde Nast, informan informes. Wintour, de 75 años, recientemente se alejó de las operaciones editoriales diarias en American Vogue (nombrando a Chloe Malle, empleada de toda la vida e hija del actor Candice Bergen, como directora editorial).

Enninful, quien no comentó la última vez que habló con su antiguo jefe, regresa a la escena con una publicación que espera rivalizar con su antigua casa editorial. El producto impreso, 72 Magazine, se manifestará como una publicación trimestral. Una plataforma diaria de medios, EE72, vivirá en línea. Enninful habló con Variedad sobre todo lo relacionado con la moda, la cultura y el poder duradero de la impresión.

¿Por qué esta aventura, en este punto de su carrera?

He trabajado para las grandes ediciones de Vogue: italiano, británico, alemán, lo que sea. He trabajado para la revista ID. Pero toda mi carrera realmente condujo a esto. Quería crear algo lejos del cabezal, algo que se basa en los principios en los que creo: la empatía es uno de ellos y poder ser libre y hacer lo que quiero hacer.

¿Qué significa la empatía para usted, en términos de este nuevo producto?

Bueno, la representación es importante. Creo en establecer una empresa donde todas las voces son bienvenidas. Eso es lo que ha sido más importante en mi carrera y ahora es más importante que nunca.

¿Qué crees que se diría André Leon Talley, que tuvo una famosa pelea con Vogue, sobre este momento?

André siempre fue mi campeón. Cuando fui a British Vogue, las cartas que me envió, que rompí el techo de vidrio. Estaba muy orgulloso de mí. Creo que estaría muy emocionado. Si él estuviera aquí, lo estaría rastreando para contribuir y escribir para nosotros.

Su primer problema será gratuito. ¿Cuál es el pensamiento allí?

El primer problema está dedicado a la creatividad. Será ininterrumpido [by ads]Un viaje en el que miramos de cerca por qué nuestros sujetos entraron en su industria elegida. Emparejando imágenes increíbles con mentes increíbles. Estamos posicionados en la intersección de la belleza, la moda y la cultura. La cultura es muy importante para mí.

¿Cómo aterrizaste a Julia Roberts para la primera portada?

Como la mayoría de la gente, crecí solo amando a Julia Roberts a través de sus películas. Ella ha estado allí en la mayoría de nuestras vidas. Siempre recuerdo que cuando estaba en British Vogue, fui a Julia Roberts para una portada muchas veces, pero ella es muy discreta. Ella no hace mucho. Por alguna razón, cuando la llamamos para nuestro lanzamiento, aceptó hacerlo. Filmamos una hermosa portada y nos llevamos como amigos. Es una mujer moderna, sin filtro, atemporal y empoderadora para otras mujeres. Cuando me iba [British Vogue]Le dije que si alguna vez hiciera algo más, la querría como mi primera portada. Ella pensó que estaba bromeando.

¿Qué tan importantes son las figuras de Hollywood en el mundo editorial de la moda en estos días, como reflexiones o temas?

La cultura siempre ha sido lo más interesante para mí. Sí, tengo un fondo de moda, pero lo que me impulsa es cine, música, arquitectura, comida, lo que sea. Cada revista que yo sí tendrá ese elemento de Hollywood. No pude hacer esto sin mis grandes amigos. Sabes, 40 de ellos se reunieron para mi última portada [at British Vogue]. Para este primer número tenemos a Oprah, tenemos a Gwyneth Paltrow, Luca Guadagnino. Estoy muy emocionado por eso.

Creo que eres la única persona que ha tenido una entrevista récord con Beyonce en los últimos 15 años. ¿Podemos esperar verla en EE72 pronto?

Mi relación con Beyonce es muy especial. También soy un fanático, lo respeto mucho. Mira este espacio.

Un amigo mío me recordó que hay un universo alternativo donde Hillary Clinton se convirtió en presidente en 2016, nombró a Anna Wintour como embajadora estadounidense en el Reino Unido y usted se hizo cargo de America Vogue. ¿Eso te pareció alguna vez en las cartas?

Mi tiempo allí fue tan brillante. Me fui cuando quería irme, sentí que había dicho lo que necesitaba decir. Traje la representación a la moda. Cuando comencé, la gente decía que los modelos negros y marrones no pueden vender revistas. Estaba muy, muy feliz con mi trabajo allí, y ahora estoy muy emocionado de concentrarme en este próximo capítulo. Realmente puedo destacar a los creativos más increíbles del mundo. Pero sí, Vogue me dio una plataforma increíble.

Vogue acaba de anunciar un cambio de guardia con Chloe Malle, ¿qué hiciste con eso?

Realmente no puedo hablar por lo que sucede en Conde Nast, me fui hace casi dos años, pero estoy emocionado por lo que estoy haciendo ahora y las historias que podemos contar.

Hable sobre la estructura de EE72, que será una publicación impresa trimestral y diariamente en línea.

La compañía consta de 3 pilares. Hay una plataforma que es el organismo vivo, el corazón de la empresa. Será inmersivo, dirigido editorialmente y reunirá todo el contenido, el comercio, la comunidad. También necesitamos algo por lo que sea conocido, que es el brazo de impresión. Todos dijeron: «¡La impresión está muerta!» Pero quería una revista trimestral que sea un homenaje a la narración de historias y prestar atención a los temas estacionales. La gente tenía miedo cuando salió el Kindle, pero tuvo el efecto opuesto [on the book market]. Quiero crear un espacio donde destacemos la cultura más brillante de las estrellas que conforman. El último pilar es nuestro brazo de consultoría creativa. Trataremos con clientes externos, y será la expresión comercializada de EE72. Entre todo esto, vamos a curar «gotas culturales»: trabajar con marcas en video y comercio. También ayudará a nuestras grandes ideas de funciones a convertirse en cortometrajes o podcasts.

Muchos medios emergentes parecen estar priorizando la capacidad de ser ágiles. ¿Nunca consideraste una publicación mensual?

La gente me aconsejaba que comprara un título que existe pero que esté muerto en este momento y lo reinventara. Pero dije que no, quiero crear algo desde cero, algo nuevo y emocionante que nos permite pivotar cuando necesitamos. Algo no empantanado por la historia. Algo gratis.