





A Huelga de misiles rusos En la capital de Ucrania, Kiev, ha causado graves daños al edificio de delegación de la Unión Europea (UE), informó Euro News, citando al embajador de la UE en Ucrania, Katarina Mathernova.

El ataque nocturno del miércoles implicó un aluvión de misiles rusos, que mataron al menos a 10 personas e hirió a docenas más, informó la agencia de noticias ANI. Todavía no se han reportado víctimas de la huelga en las instalaciones de la delegación de la UE.

El embajador Mathernova condenó fuertemente el ataque, describiéndolo como «la verdadera respuesta de Moscú a los esfuerzos de paz».

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, expresó conmoción y apoyo, afirmando: «El UE no se intimidará. La agresión de Rusia solo fortalece nuestra resolución de estar con Ucrania y su gente «.

La Comisionada Europea de Aumento, Marta Kos, también denunció la huelga, calificándola de un acto brutal y extendiendo plena solidaridad tanto al personal de la UE como al pueblo ucraniano, informó ANI.

“Condeno firmemente estos ataques brutales, una clara señal de que Rusia rechaza la paz y elige el terror. Nuestra solidaridad completa va para el personal de la UE, sus familias y todos los ucranianos que soportan esta agresión ”, publicó Kos en las redes sociales.

Anteriormente, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, condenó el ataque de misiles, afirmando que los trabajadores de emergencia estaban limpiando los escombros de un edificio residencial dirigido por la huelga.

«Ahora mismo en KyivLos primeros en responder están limpiando los escombros de un edificio residencial ordinario después de una huelga rusa. Otro ataque masivo contra nuestras ciudades y comunidades. Asesinatos de nuevo. Trágicamente, al menos 8 personas ya han sido confirmadas muertas. Uno de ellos es un niño. Mis condolencias a todas sus familias y seres queridos ”, dijo Zelenskyy en una publicación en X.

También pidió a la comunidad internacional que respondiera, señalando a China y Hungría.

«Esperamos una reacción de Porcelana a lo que esta pasando. China ha pedido repetidamente para no expandir la guerra y el alto el fuego. Sin embargo, esto no está sucediendo debido a Rusia. Esperamos una reacción de Hungría. La muerte de los niños definitivamente debería provocar emociones mucho mayores que cualquier otra cosa. Esperamos una respuesta de todos en el mundo que han pedido la paz, pero que ahora más a menudo permanecen en silencio en lugar de tomar posiciones de principios ”, dijo Zelenskyy.

Mientras tanto, según Al Jazeera, Ucrania también criticó la propuesta de Rusia de retirarse del tratado del Consejo de Europa para la prevención de la tortura, viéndola como una «admisión tácita de culpa». Los funcionarios ucranianos han acusado repetidamente a Rusia de cometer crímenes de guerra y usar la tortura contra los civiles ucranianos y los prisioneros de guerra.

(Con entradas ANI)





Fuente