Edificio colapsado en Madrid España, 2 personas fueron asesinadas

MadridVIVA – Un edificio colapsar en parte en el centro de la ciudad de Madrid el martes 7 de octubre de 2025. Servicios de emergencia reportados en una carga en X, según lo informado Cna.

Oficina de medios En informaron que dos trabajadores fueron reportados muertos después del colapso de un plato de piso. edificio En Madrid eso está siendo renovado. Hasta ahora, una persona ha sido salvada y llevada al Hospital La Paz con piernas rotas y varios contusiones. Aunque su condición es grave, no hay preocupación por la seguridad de su alma.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:15 a.m., cuando el trabajo cambió el complejo de oficinas a un edificio residencial. El piso colapsado sucedió a los trabajadores que murieron pesados ​​»más de ocho toneladas», según el departamento de bomberos

Los servicios de emergencia usan drones y perros rastreadores para verificar si hay otras personas atrapadas en edificios con ópera, en Jalan Hileras, Madrid City.

Periódico El país informaron que seis pisos colapsaron y posiblemente al menos una persona atrapada, tal vez aún más, citando fuentes anónimas cercanas a la investigación.

Las capturas de video publicadas por Servicios de emergencia mostraron varias ambulancias y camiones de bomberos frente a un edificio cerca del edificio de la ópera y el Palacio Real.

Los residentes locales informaron que el edificio se estaba construyendo después de ser «abandonado» durante mucho tiempo. Los servicios de emergencia han llegado a la escena, y parte de la carretera se ha cerrado.

El desarrollador de Rehbilita convierte el edificio en un hotel, según la información en su sitio web.

Bomberos y servicios de emergencia Español dijo que estaban respondiendo después de que un informe de un edificio en el centro de la ciudad de Madrid se derrumbó en parte el martes.

El comunicado de prensa del gobierno español, TVE, informó que los bomberos buscaban personas desaparecidas en el edificio que se está construyendo. Los bomberos dijeron que «varios pisos» se habían derrumbado. La policía también está en la escena.