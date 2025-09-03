Edgar Ramírez’s It Be Night in Caracas se lanzó en Venecia, Tiff

Establecida durante las violentas protestas de 2017 en Venezuela que resultó en casi 200 muertes y miles de lesiones y arrestos, el mundo producido en el mundo de Édgar Ramírez. VeneciaEl centro de atención del 4 de septiembre, seguido por su debut en América del Norte en PELEA el 9 de septiembre.

Dirigido por los socios productores de escritura Mariana Rondón y Marité Ugás («»Mal cabello«» Zafari «),» Sería la noche en Caracas «sigue a Adelaida, que entierre a su madre como enfrentamientos entre los protestantes antigubernamentales y las fuerzas policiales intensificadas. Cuando regresa del cementerio, ella descubre que su apartamento ha sido asumido por una mujer alineada con el régimen. Ella toma la refugio de la que está de al lado. Desesperación, Adelaida se da cuenta de que para mantenerse con vida, tiene que dejar ir quién es.

El proyecto despegó cuando Ramírez («American Crime Story», «Gold») se acercó a Karina Sainz Borgo, la autora de la novela en la que se basa la película, para asegurar los derechos. Estaba en Londres para un rodaje y su zoom de media hora se convirtió en una sesión de casi dos horas. «Fue casi como una sesión de terapia entre los dos. Ambos realmente nos conectamos y vimos la película potencial de la misma manera», recuerda.

Edgar Ramírez, Crédito: John Russo

Al conferir al productor mexicano de la película, Stacy Perskie de Redrum («Bardo», «Narcos: México»), todos los elementos entraron en su lugar orgánicamente. Acordaron aprovechar a Rondón y Ugás para escribir y dirigir y para el colombiano Thesp Natalia Reyes para jugar a Adelaida. Ramírez juega un papel de apoyo pero crucial en la película.

«Siempre quise trabajar con Mariana y Marité a quienes conozco desde hace mucho tiempo, poco sabía que terminaría trabajando con ellos como productor», señala Ramírez.

«Ella es una actriz tan versátil», dice Ugás de Reyes, cuyos créditos van desde la «aves de paso» oscura y poética hasta la franquicia de gran presupuesto «Terminator: Dark Fate». «Y aunque podría haber parecido arriesgado para ella jugar a un venezolano, al final, nadie ha notado, ella realmente clavó el acento».

«Ha sido uno de los procesos creativos más intensos y maravillosos que he experimentado», dice Reyes. «La forma en que el trabajo de Marité y Mariana es increíblemente detallado y estructurado. Era un proceso profundamente inmersivo, emocionalmente, con muchos ejercicios teatrales. También me encantó trabajar con Édgar; todo el equipo era simplemente increíble».

Esta es la primera vez para que el Helmer escriba completamente en el género de thriller. Al adaptar el libro, decidieron centrarse más en el aspecto de thriller de la historia, mientras aún aferran al espíritu de anhelar un lugar que se está alejando.

Marité Ugás (L), Mariana Rondón (R), cortesía de las películas de Sudaca

«Venezuela está atrapada en un thriller permanente. Nunca se sabe lo que sucederá después», señalan.

«Si bien hubo protestas en 2014 y 2019, las más intensas ocurrieron en 2017, con muchas muertes y arrestos. Fue realmente importante dar ese contexto y peso a la historia, porque eso es lo que la pone, Adelaida, en esa posición», agrega Rondón.

«Hablando sobre Venezuela y su diáspora, terminamos filmando en México porque es una producción mexicana, pero pudimos reunir un elenco increíble formado por actores venezolanos que vivían actualmente en México. Solo tuvimos que traer a un par de personas de afuera, porque gran parte de ese talento se separó en todo el mundo, solo que estaba en el momento más fácil». Los extras eran venezolanos «.

Usaron imágenes de archivo de las protestas, pero en muchos casos donde tuvieron que replicar algunas calles y escenas en la Ciudad de México, encontraron vecindarios de aspecto muy similar con edificios modernistas típicos de Caracas.

Natalia Reyes en It sería noche en Caracas

@Batarata

«Pasamos dos semanas en Venezuela, una en Caracas y otra en Choroní, en la costa, y fue una experiencia muy intensa. La verdad es que tuvimos que filmar en una especie de estilo guerrillero … No pudimos decir abiertamente que estábamos haciendo esta película, así que tuvimos que ser extremadamente cuidadosos con las escenas que filmamos allí”, recuerda Reyes.

Rondón dice: «Lo que me parece interesante tanto de la novela como de la película es cómo crean una metáfora de la experiencia de tantos venezolanos, ocho millones de nosotros, que hemos tenido que abandonar el país. Por muchas razones, la gran mayoría lo ha hecho sin la documentación adecuada. Pero no se trata solo de documentos. Cuando te vayas, pierdes todo lo que eres, todos los que eres.

Ella agrega: «Entonces, la historia habla de esa sensación de pérdida: de perder su identidad. Y sí, tal vez al perder esa identidad, logra sobrevivir. Pero siempre nos hemos preguntado: ¿Es eso verdaderamente supervivencia?»

«It Be Night in Caracas» es producido por Redrum (Perskie y Stephanie Correa), los artistas absolutos (Ramírez) y la impresión de entretenimiento (Jill Littman).