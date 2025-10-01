Édgar Ramírez El thriller de fútbol ‘Arenas’ se vende en Europa

«Arenas» Se ha adquirido una película ambientada en el mundo del fútbol profesional protagonizado por Édgar Ramírez («Carlos»), se ha adquirido para su distribución en Europa.

Ventas de la ciudad para el paraíso (Anteriormente Memento International) ha vendido la película a una serie de territorios, incluida Italia (Unicornio en colaboración con 102 Distribución), Portugal (Nos Lusomundo), Grecia (Neo Films), Bulgaria (Beta Films), Hungry (Cinetel), República Czech (Pilot / Mimesis), Europa del Este (HBO), Latin America (Cambinel), Airlines), Aerlines), Aerlines) (Anuvu).

Debut como característica de Camille Perton «,»ArenaSofian Khammes, Sofian Khammes y Lorenzo Zurzolo.

La película sigue a Brahim, una estrella de fútbol en ascenso que está a punto de firmar su primer contrato en su prestigioso club de la ciudad natal. Pero cuando un agente misterioso y poderoso interrumpe las negociaciones, Brahim descubre el lado sombrío del negocio. Durado entre lealtad y dinero, participará en una carrera contra el tiempo para reclamar su destino. La filmación tuvo lugar en Lyon, Mónaco, Niza y Bakú en Azerbaiyán.

«Arenas» es producida por Eve Robin y Judith Lou Lévy para Les Films Du Bal, la compañía independiente detrás del ganador del Premio de Cannes «Atlantics» de Mati Diop y la última película de Nadav Lapid «Sí».

Memento International describió anteriormente «Arenas» como «un intenso thriller escrito detrás de escena del negocio de fútbol, ​​un mundo con sus propias reglas donde se permiten todos los trucos sucios, al igual que en todas las grandes películas de la mafia». Mientras tanto, Perton es «una nueva voz femenina poderosa en el paisaje del cine francés», dijo la compañía.

Perton entregó previamente el corto «Passez Les Champs Champs» y ha colaborado en la dirección artística de varias producciones teatrales.