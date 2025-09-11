Eddy Piñeiro de 49ers rompe el silencio después de reemplazar a Jake Moody

El 9 de septiembre, el San Francisco 49ers Decidió cortar los lazos con el pateador Jake Moody, quien era una selección de draft de tercera ronda en 2023. Además, la organización decidió fichar a Eddy Piñeiro para reemplazar a Moody.

Después de firmar con los 49ers, Piñeiro habló con los periodistas el 10 de septiembre, señalando toda la prueba que lo llevó a dirigirse al Área de la Bahía.

«Ha sido una semana loca», dijo Piñeiro (H/T Knbr). «Se suponía que debía irme a Atlanta [on September 9] Hasta que recibí la llamada para venir aquí y aproveché la oportunidad y no miró hacia atrás. Super feliz. «

Eddy Piñeiro rechazó un equipo de la NFL

Además, el pateador declaró que se suponía que debía visitar el Atlanta Falcons. No obstante, cuando los 49ers llamaron, no lo pensó dos veces antes de dirigirse a San Francisco en lugar de Atlanta y reveló por qué.

«Quiero ganar juegos», agregó Piñeiro. «Quiero ser parte de una buena cultura. Estoy en mi octavo año de mi carrera y quiero ganar».

El hombre de 29 años ha pateado para el Bears de Chicago, Jets de Nueva Yorky Panteras de Carolina. La mejor temporada de Piñeiro en la NFL llegó en 2022 cuando hizo el 93.8 por ciento de sus goles de campo, por Referencia de fútbol profesional.

En 2021, Piñeiro hizo el 100 por ciento de sus goles de campo, pero era un pequeño tamaño de muestra de cinco juegos en comparación con su tiempo con los Bears y Panthers. Piñeiro hizo 33 de 35 goles de campo en 2022, donde tenía 13 de 14 de más de 40 yardas y 2 de 2 de más de 50 yardas.

Piñeiro tendrá la Semana 2 para demostrar que él es el tipo adecuado para el trabajo, y si puede ser lo que era en 2022, los 49ers con gusto lo tomarán, ya que no quieren seguir dejando los puntos sobre la mesa, que fue el caso de Moody.

Kyle Shanahan rompe el silencio sobre la decisión de Jake Moody

Shanahan dijo que Moody todavía tiene el potencial de convertirse en un pateador sólido de la NFL, pero sus luchas con los 49ers estaban afectando. Agregó que un pateador que está luchando mentalmente no puede continuar actuando a este nivel.

«Jake tiene la oportunidad de tener un futuro futuro, es tan talentoso, pero cuando llega a ese lugar, donde está, sabemos cómo terminó el año pasado, sabemos cómo todos lo miraban, y obviamente cuando llega a ese punto puedes verlo de un juego mental. Entonces no tienes muchas opciones. Tienes que seguir adelante», dijo Shanahan (H/T/T/T. Charla de fútbol).

Además, Shanahan declaró que la conversación con Moody sobre su lanzamiento no era un desafío, señalando que Moody comprende que está en un negocio basado en resultados y no estaba obteniendo los resultados deseados.

«No creo que sea tan difícil de tener porque creo que es lo que es. Creo que él sabe. No estaría en desacuerdo con nosotros. Tendría que decir por qué, pero parecía que perdió su confianza y No estaba pateando la pelota lo suficientemente bien y era demasiado inconsistente «, agregó Shanahan.» No era nada que tuviera que golpear alrededor del arbusto. Lo sabía «.