Eddy Cue de Apple sobre la secuela de ‘F1’, el lanzamiento de Apple TV y la inspiración de Steve Jobs

Apple no ha dado luz verde oficialmente a una secuela del éxito de taquilla del año pasado «F1: The Movie», pero Eddy Cue, que supervisa los negocios de entretenimiento del gigante tecnológico, dijo que «con suerte» habrá una, en asociación una vez más con Jerry Bruckheimer.

Cue, vicepresidente senior de servicios y salud de Apple, subió al escenario principal en el centro de convenciones Cannes Palais el lunes en el festival Cannes Lions con Bruckheimer, el veterano productor de Hollywood que se asoció con Apple para el éxito del año pasado “F1: The Movie” para Apple Original Films. La aparición de Cue estaba esperando su reconocimiento como Persona de Entretenimiento del Año de Cannes Lions, y el festival citó su liderazgo en los negocios de entretenimiento y servicios del gigante tecnológico, incluidos Apple Music y el servicio de transmisión Apple TV.

«Ni siquiera puedo decir que esto sea un sueño hecho realidad, porque ni siquiera podría soñar de esa manera», le dijo Cue a Bruckheimer sobre el premio. «Cuento con un increíble equipo de personas con las que trabajo todos los días y que han hecho que todo esto sea posible. Lo bueno es que apenas estamos comenzando, así que hay mucho más por hacer».

Bruckheimer inició la conversación elogiando a Cue y al equipo de Apple. «Estoy muy emocionado porque vamos a regresar y, con suerte, hacer otra ‘F1′», dijo. Bruckheimer también tiene otro proyecto cinematográfico en proceso con Apple sobre los ovnis junto con el productor Joseph Kosinski que describió como «una especie de ‘Todos los hombres del presidente’ sobre lo que el gobierno ha estado ocultando sobre los UAP». [unidentified anomalous phenomena[ all these years.” Said Bruckheimer: “It’s going to be a true story, and it’s going to be, I mean, mind-boggling.”

About working with Apple, Bruckheimer said, “When you have the team that Eddy put together, along with all the previous inventions that they had, it makes it so easy to work at a place like that.”

Starring Brad Pitt, “F1: The Movie” took in $634 million at the worldwide box office — making it Pitt’s biggest movie of all time, Cue noted. “One of the things that I loved about it is you felt great when you walked out,” he said, adding, “You loved it when you were walking out of [a movie theater] o verlo solo”.

Según Cue, la forma en que Apple opera hoy todavía se basa en “las creencias fundamentales” de Steve Steve. «Creo que no hay duda de que estaría increíblemente orgulloso del trabajo que hemos realizado en esta área», dijo Cue.

Cue recordó que al principio de su carrera, antes de que Apple siquiera pensara en construir su propio estudio de entretenimiento, una vez le preguntó a Steve Jobs, quien era el director ejecutivo de Apple y Pixar al mismo tiempo: «¿Por qué Pixar siempre puede crear un éxito tras otro, y eso no sucede en ningún otro lugar?» El comentario de Jobs fue que «siempre se trata de la historia», dijo Cue. «Empieza y termina con la historia. Si no tienes una historia, no puedes tener un gran espectáculo, y eso siempre me resonó sobre las cosas que estamos tratando de hacer».

Cue recordó que cuando Apple se estaba preparando para el lanzamiento de Apple TV+ en 2019, «en ese momento ciertamente había muchas otras compañías haciéndolo. No teníamos ningún conocimiento». [of the streaming business]pero teníamos la creencia de que todo el mundo perseguía mucha cantidad y no calidad, y siempre hemos tratado de ser los mejores, no los mejores, y por eso queríamos hacer de la televisión y el cine un lugar donde los mejores narradores, los mejores creadores, los mejores escritores, los mejores directores quisieran venir a trabajar allí y hacer su mejor trabajo”.

Apple decidió desde el principio que no otorgaría licencias de contenido para el servicio de transmisión, dijo Cue.

«Hicimos algo que creo que la mayoría de la gente me dijo que no se podía hacer, y probablemente tenían razón, que no se puede iniciar una película o un programa de televisión. [streaming service] sin licenciar contenido y obtener parte del contenido antiguo que existe», le dijo a Bruckheimer. «Pero siempre hemos sentido que si le pusiéramos nuestro nombre, era un poco extraño que íbamos a poner nuestro nombre en algo que no ayudamos a crear, así que dijimos que comenzaríamos con nada, comenzaríamos con algo que mostrara todos los que creamos, lo que significaba que teníamos, ya sabes, cinco o seis programas cuando lanzamos el servicio».

Cue dijo que le tomó dos años encontrar a los ejecutivos adecuados para dirigir la división de entretenimiento original de Apple, y finalmente contrató a los ex ejecutivos de Sony Pictures Television Jamie Erlicht y Zack Van Amburg en 2017. «Lo más importante era la gente que íbamos a contratar y la gente con la que íbamos a trabajar», dijo.

Cue destacó a Reese Witherspoon y Jennifer Aniston como las “primeras personas que creyeron en nosotros” cuando estaban presentando “The Morning Show” por la ciudad.

“Pensé que el espectáculo fue increíble”, dijo Cue. “Pero tuvimos que ir a convencerlos, y obviamente otros también querían el programa… y me di cuenta de que no lo íbamos a conseguir, porque siempre alguien ofrecería más, o lo que sea, pero pensé que éramos especiales, así que pedí una reunión con ambos”. Cue preguntó a Witherspoon y Aniston «si pensaban que iban a hacer uno de los mejores programas de televisión de la historia. Dijeron que sí y yo dije: ‘Yo también. Creo que va a ser uno de los mejores. Eso significa que deben hacerlo con nosotros, y la razón por la que tienen que hacerlo con nosotros es porque no tenemos otros programas. Así que creemos al 100% en lo que están haciendo y vamos a lanzar nuestro servicio sobre eso».

Cue señaló con orgullo que Apple TV ahora es ganador de EGOT, después de la adaptación musical de Broadway de la serie original “Schmigadoon!” ganó un premio Tony. Apple obtuvo el Oscar a la mejor película por su edificante drama de 2021 “CODA”, mientras que se llevó a casa un Grammy por “Bad as I Used to Be” de Chris Stapleton de “F1: The Movie”. La compañía ha ganado múltiples premios Emmy, y el año pasado la sátira de Hollywood de Apple TV, “The Studio”, se llevó a casa 13 trofeos, un récord para una serie de comedia en un solo año, así como para una serie de primer año.

«Así que hemos tenido mucho éxito con la gente que reconoce el trabajo», dijo Cue, «pero todo se reduce a las personas que contratas y a las personas que te rodean».

Mientras tanto, Bruckheimer admitió que nunca sabe realmente si una película que está haciendo se convertirá en un éxito. «Crees que sabes que va a ser un éxito, pero nadie lo sabe», dijo. «Y he estado en Hollywood el tiempo suficiente donde he visto películas que lo ponen a prueba y nadie apareció».

Cue es un veterano de Apple y se unió a la compañía en 1989. Después de dirigir el lanzamiento de iTunes (2003) y la App Store (2008), lideró la expansión de Apple hacia la televisión y las películas con el servicio de streaming Apple TV.

En sus palabras de clausura en el Palais, Cue volvió a expresar su gratitud por el hecho de que él y Apple hayan sido reconocidos con el premio Cannes Lions. “Estudié ciencias de la computación e ingeniería, y nunca podría haber imaginado estar aquí y ver lo que hemos logrado en esta área”, dijo Cue. Añadió a Bruckheimer: «eres una verdadera leyenda, pero la mejor parte es que eres una verdadera leyenda y aún creas cosas increíbles».