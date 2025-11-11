Eddie Murphy sobre criticar los Oscar en 1988 por no premiar a actores negros

Eddie Murphy recientemente se unió Semanal de entretenimiento para promocionar su documental de Netflix “Being Eddie” y recordó los titulares de 1998, cuando presentó como mejor película a “El último emperador” de Bernardo Bertolucci. Murphy usó deliberadamente su tiempo en el podio de los Oscar para criticar a la Academia por no reconocer a los actores negros a lo largo de los años. Pensó que la parte generaría titulares en la prensa de Hollywood, pero Murphy dice en el documento que apenas hubo ninguno al día siguiente, para su sorpresa.

“Recuerdo estar con robin williams detrás del escenario», recordó Murphy a EW sobre esa noche de los Oscar. «Pensé, ‘Voy a decir esto’. Y él me dice: ‘¿Pero por qué ir allí?’ Yo estaba como, ‘Oh, ¿no crees que es gracioso?’ Fue más, ¿es gracioso? Más que controvertido. Estaba tratando de ser gracioso y decir algo, pero ser gracioso también. Ten un poco de ventaja en lo que dije”.

En su introducción para anunciar las nominadas a mejor película, Murphy contó cómo su manager le dijo que la Academia lo estaba invitando a presentarse en los Oscar y que originalmente quería rechazarlo.

«No voy a ir porque no han reconocido a los negros en las películas», dijo Murphy a la audiencia de los Oscar. «Y probablemente nunca ganaré un Oscar por decir esto, pero bueno, qué diablos, tengo que decirlo. En realidad, puede que no tenga ningún problema porque la forma en que ha ido es que cada 20 años obtenemos uno, por lo que no es hasta 2004. Entonces, para entonces, todo esto habrá desaparecido».

En ese momento, sólo tres ganadores de actuación en los 60 años de historia de los Oscar eran actores negros (Hattie McDaniel, Sidney Poitier y Louis Gossett Jr.). Denzel Washington se uniría al grupo dos años después al ganar el premio al mejor actor de reparto por “Glory”.

«Así que vine aquí para dar el premio. Dije: ‘Pero siento que tenemos que ser reconocidos como pueblo. Sólo quiero que sepan que voy a dar este premio, pero los negros no se montarán en el furgón de cola de la sociedad y ya no estaremos en la retaguardia. Y quiero que nos reconozcan», concluyó el discurso de Murphy.

murphy le dijo a EW que «no estaba pensando en las ramificaciones» de denunciar la falta de diversidad de los premios Oscar entre sus ganadores cuando pronunció el discurso, y agregó: «Sólo estaba tratando de ser divertido en el momento y quería que lo que estaba diciendo fuera relevante».

Sin embargo, el comediante tenía razón en una cosa. Aún no ha ganado un Oscar a pesar de ser uno de los favoritos al premio al mejor actor de reparto en 2007 por «Dreamgirls». Alan Arkin terminó ganando en una victoria sorpresa por “Little Miss Sunshine” después de que Murphy se llevara a casa los premios de los Globos de Oro y los Screen Actors’ Guild Awards. Algunos han especulado que «Norbit», la comedia de Murphy con críticas desastrosas que se estrenó apenas una semana después de recibir su nominación al Oscar. Murphy tiene defendió «Norbit» en varias entrevistas de los años.

“Me encanta ‘Norbit’”, dijo Murphy a principios de este año en la serie “360 With Speedy Morman” de Complex. «‘Norbit’ salió justo después de que obtuviera esa nominación al Oscar. Había artículos como, ‘¿Cómo puede conseguir un Oscar si hizo esto?’ Son dos películas diferentes. Escribí ‘Norbit’ con mi hermano, Charlie. [Murphy]y creemos que ‘Norbit’ es divertido. Aquí está la cosa con ‘Norbit’, salió y me dieron un premio Razzie a peor actriz, peor actor y peor actor de la década. Y yo dije: ‘Vamos, la mierda no es tan mala’”.

“Being Eddie” se estrena en Netflix el miércoles 12 de noviembre.