Eddie Murphy explica por qué abandonó anticipadamente los Oscar 2007

Eddie Murphy Es famoso que abandonó los Premios de la Academia de 2007 después de perder el premio al mejor actor de reparto por su papel de James «Thunder» Early en «Dreamgirls». Sin embargo, la salida prematura no fue por despecho. En una entrevista reciente con Semanal de entretenimientoLa estrella de “Trading Places” dijo que fue porque varios de sus compañeros asistentes se sintieron mal por él y no quería ser “el tipo comprensivo toda la noche”.

«Lo que pasó fue que estaba en los Oscar, había perdido, y luego la gente seguía viniendo a mí y seguía [patting] «Me tocó el hombro», dijo Murphy. «Clint Eastwood vino y me frotó el hombro. Y yo dije: ‘Oh, no, no, no seré este tipo en toda la noche’. Vámonos. No salí furioso. Pensé: ‘No voy a ser el tipo comprensivo en toda la noche’”.

Otros nominados a mejor actor de reparto ese año fueron Mark Wahlberg por “The Departed”, Alan Arkin por “Little Miss Sunshine”, Jackie Earle Haley por “Little Children” y Djimon Hounsou por “Blood Diamond”. Arkin se llevó la victoria.

Murphy recordó haber visto una proyección temprana de “Little Miss Sunshine”. Dijo que quedó muy impresionado con la actuación de Arkin y predijo su victoria en el Oscar.

“Jeff Katzenberg me invitó a ver ‘Little Miss Sunshine’ seis meses antes de que saliera en los cines, y literalmente vi la película y vi a Alan, y aún no había sido nominado ni nada por el estilo, y vi la película y luego me volví hacia Jeff y le dije: ‘Esa actuación de ahí es una de esas actuaciones que le robarán el Oscar a alguien’. Dije esas palabras exactas”, dijo Murphy. «Pensé: ‘Él podría robarle el Oscar a alguien’, y luego me robó el mío».

Añadió riendo: «No, no siento que me haya robado el mío».

“Dreamgirls” estuvo nominada en ocho categorías en los Premios de la Academia de 2007. Ganó por mejor logro y mezcla de sonido, y mejor actriz de reparto para Jennifer Hudson.