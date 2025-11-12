Eddie Murphy critica a SNL por bromear sobre el fracaso de su película

Eddie Murphy se sincera en su documental de Netflix “Being Eddie” sobre su decisión de mantenerse alejado de “Saturday Night Live” durante décadas. Todo surgió de una broma que hizo David Spade en “SNL» en 1995 sobre la difícil carrera cinematográfica de Murphy. Murphy anteriormente llamó el chiste «racista», pero dice en el documento que su enojo era hacia el programa en general y no hacia Spade directamente. «SNL» convirtió a Murphy en una estrella de la comedia y Murphy revitalizó los índices de audiencia de «SNL» cuando fue miembro del elenco de 1980 a 1984.

Aproximadamente una década después de su exitosa carrera cinematográfica posterior a “SNL”, Murphy experimentó un fracaso de taquilla con la película de terror dirigida por Wes Craven “Vampire in Brooklyn”. Spade bromeó sobre la mala recepción de la película en «SNL» cuando dijo en «Weekend Update»: «Miren, niños, es una estrella fugaz. ¡Pidan un deseo! Hacen una tortilla diminuta de Hollywood, rompen algunos huevos».

«Acabo de publicar ‘Vampire in Brooklyn'», dice Murphy en el documento (vía La bestia diaria). «La audiencia allí dijo ‘Boo’ y le siseó por decirlo, ¿verdad? Entonces me sentí herido. Mis sentimientos estaban heridos. Soy de la misma… Es como si tu alma mater te disparara a ti, a mi carrera, no a lo gracioso que era, llamándome ‘una estrella fugaz’. Si hubiera una broma como esa en este momento, y fuera sobre algún otro miembro del elenco de ‘SNL’, y se tratara de lo jodida que fue su carrera, sería rechazada».

“El chiste había pasado por todos esos canales por los que tiene que pasar el chiste, y luego él estaba en el aire diciendo: ‘Atrapa una estrella fugaz’”, continuó Murphy. “Así que no dije: ‘Que se joda David Spade’. Yo estaba como, ‘Oh, joder «SNL». Que se jodan todos. ¿Cómo van a hacer esta mierda? ¿Eso es lo que piensan de mí? Oh, sucios hijos de puta. Yo era así. Y por eso no volví durante años”.

Spade escribió en sus memorias de 2015 que la reacción a su broma de Murphy fue «mucho peor de lo que había imaginado», y agregó: «Quería disculparme, explicar la broma, cualquier cosa, pero no salió nada. Aquí estaba uno de mis comediantes favoritos de todos los tiempos, rompiéndome un nuevo culo. Había adorado a este tipo durante años, conocía cada línea de su monólogo. Y ahora me odiaba. Realmente, realmente me odiaba. Fue horrible. No lo odiaba. Por supuesto No, simplemente quedó atrapado en el fuego amigo y en mi profundo deseo de impresionar a mis jefes y conservar mi trabajo.

Murphy se mantuvo alejado de “SNL” durante décadas. Regresó por primera vez al programa para una breve aparición en el especial del 40 aniversario de “SNL” en 2015, luego regresó completo para presentar el episodio navideño del programa de 2019.

«Pensé, ¿sabes qué? A la mierda esto. ‘SNL’ es parte de mi historia», dice Murphy en el documental sobre su regreso. «Necesito reconectarme con ese programa porque de ahí vengo. Esa pequeña fricción que tuve con ‘SNL’ fue hace 35 años. No tengo humo sin David Spade. No tengo ningún calor ni nada de eso con nadie…»

“Being Eddie” ahora está disponible para transmitir en Netflix.