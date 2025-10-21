Eddie Munson de Joseph Quinn no aparecerá en la quinta temporada de ‘Stranger Things’

Lo siento, entusiastas del Hellfire Club. jose quinnEddie Munson no regresará de entre los muertos en “Cosas más extrañas”Temporada 5.

El hermanos duffer confirmado en un nuevo entrevista con imperio que a pesar de los rumores, la historia de Munson terminó en la cuarta temporada del programa. El actor, que irrumpió en “Stranger Things” y protagonizó “Gladiator II” y “The Fantastic Four: First Steps”, se mostró tímido en una reciente convención de fans en Bélgica y dijo: “Lo sé, pero no te lo voy a decir”.vía ScreenRant) cuando se le preguntó si su personaje podría regresar.

«¡Me encanta que Joe Quinn esté jugando con la gente! Pero no, está muerto», dijo Matt Duffer a Empire. «Joe está tan ocupado de todos modos, que todo el mundo debería saber que no volverá. ¡Ha rodado como cinco películas desde entonces! ¿Cuándo diablos tiene tiempo para venir y rodar ‘Stranger Things’? No, lamentablemente, QEPD. Está totalmente oculto».

Sin embargo, la última temporada de “Stranger Things” tendrá algunos nuevos residentes de Hawkins, incluida la estrella de “Terminator” Linda Hamilton, quien interpreta a una agente del gobierno que persigue a Eleven (Millie Bobby Brown).

«Ella es hiperinteligente e intimidante», dijo Matt Duffer en la entrevista de Empire. «Ella es una científica, pero si es necesario, puede pelear y disparar un arma».

Los hermanos Duffer recientemente adelantaron el épico final del programa en una amplia gama. historia de portada con Variedad, con Matt diciendo: «Hacemos hasta el último detalle que queríamos hacer con los Demogorgons, Mind Flayer, Vecna, Upside Down, Hawkins y estos personajes. Esta es una historia completa. Es hecho.”