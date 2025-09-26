Ed Sheeran, MGK, Reneé Rapp Lead IheartRadio Jingle Ball 2025 alineaciones

Ed Sheeran, mgk esto son solo algunos de los artistas de barril para el iHeartRadio anual Bola de treinta Tour, comenzando el 2 de diciembre en Dallas/Fort Worth, Texas.

Una variedad de artistas cambiarán en diferentes espectáculos a lo largo de la gira, incluidos los niños Laroi, Nelly, Jelly Roll, BigxThaplug, Zara Larsson, Alex Warren, Conan Gray, Rachel Chinouriri, Jessie Murph, Feid, Leon Thomas, Shinedown, Ravyn Lenae, Laufey, Myles Smith, Olivia Dan y muchos más. Casi todos los espectáculos promocionan un momento especial para «Kpop Demon Hunters».

Además de la gira, el IheartRadio Jingle Ball Tour se transmitirá en una red especial en ABC, transmitida en diciembre y en Hulu al día siguiente. Los titulares de tarjetas de Capitol One obtendrán los primeros DIBS en boletos con una preventa a partir del 30 de septiembre a las 10 am hora local. El general de venta comienza el 3 de octubre a las 12 p.m. hora local.

«Ahora en su trigésimo año, la gira Jingle Ball se ha convertido en el principal evento de música navideña, donde los fanáticos pueden ver a los artistas más grandes interpretando las mejores canciones del año», dice John Sykes, presidente de Entertainment Enterprises de Iheartmedia, y Tom Poleman, director de programación de Iheartmedia. «Una vez más, nos estamos asociando con ABC para llevar esta tradición de vacaciones a aún más fanáticos en todo el país».

Echa un vistazo a las fechas y alineaciones completas de la gira a continuación:

Dallas/Fort Worth, Texas – Martes 2 de diciembre a las 7:30 pm CST – IHEARTRADIO 106.1 KISS FM’s Jingle Ball 2025 presentado por Capital One en Dickies Arena

La alineación repleta de estrellas: Alex Warren, Jessie Murph, MgkNelly, Reneé Rapp, Rachel Chinouriri, Shinedown, Zara Larsson y un momento especial para canto para los cazadores de demonios KPOP.

Los Ángeles – Viernes 5 de diciembre a las 7:30 p.m. PST – IHEARTRADIO 102.7 KIIS FM’s Jingle Ball 2025 presentado por Capital One en The Intuit Dome

La alineación repleta de estrellas: Alex Warren, Audrey Hobert, Conan Gray, Feid, Jackson Wang, Jessie Murph, The Kid Laroi, Leon Thomas, Reneé Rapp, Zara Larsson, un momento especial para canto para los cazadores de demonios de KPOP.

Chicago – Lunes 8 de diciembre a las 7:30 pm CST – IHEARTRADIO 103.5 KISS FM’s Jingle Ball 2025 presentado por Capital One en Allstate Arena

La alineación repleta de estrellas: Audrey Hobert, Jessie Murph, Nelly, Ravyn Lenae, Reneé Rapp, Teddy Swims, Shinedown, Jackson Wang, Zara Larsson y un momento especial para canto para KPOP Demon Hunters.

Detroit – Martes, 9 de diciembre, a las 7:30 pm EST – Jingle Ball de iheartradio Channel 95.5 presentado por Capital One en Little Caesars Arena

Las características de la alineación repleta de estrellas: BigxThaplug, Conan Gray, Jessie Murph, Moliy, Nelly, Rachel Chinouriri, Ravyn Lenae, Shinedown, Zara Larsson y un momento especial para canto para los cazadores de demonios KPOP.

Nueva York – Viernes 12 de diciembre a las 7:00 pm EST – Jingle Ball Jingle Ball 2025 de IHearTradio Z100 presentado por Capital One en Madison Square Garden

Las características de la alineación repleta de estrellas: Alex Warren, BigxThaplug, Conan Gray, Ed SheeranJessie Murph, Laufey, Monsta X, Myles Smith, Nelly, Ravyn Lenae, Reneé Rapp, Zara Larsson y un momento especial para canto para los cazadores de demonios KPOP.

Boston – Domingo 14 de diciembre a las 6:00 pm EST – IHEARTRADIO KISS 108’s Jingle Ball 2025 presentado por Capital One en TD Garden

Las características de la alineación repleta de estrellas: Ed Sheeran, Laufey, Moliy, Myles Smith, Olivia Dean, Ravyn Lenae, Sean Paul, Zara Larsson y un momento especial para cantar KPOP Demon Hunters.

Filadelfia – Lunes 15 de diciembre a las 7:30 pm EST – Jingle Ball 2025 de IHeartRadio Q102 presentado por Capital One en Xfinity Mobile Arena

La alineación repleta de estrellas: AJR, Alex Warren, BigxThaplug, Laufey, Monsta X, Myles Smith, Ravyn Lenae, Zara Larsson y un momento especial para cantar KPOP Hunters.

Washington, DC – Martes 16 de diciembre a las 7:30 pm EST – IHEARTRADIO HOT 99.5’s Jingle Ball 2025 presentado por Capital One en Capital One Arena

La alineación repleta de estrellas: AJR, Alex Warren, Conan Gray, Jelly Roll, Laufey, Monsta X, Myles Smith, Nelly, Olivia Dean, Shinedown, Zara Larsson y un momento especial para canto para KPOP Demon Hunters.

Atlanta – Jueves 18 de diciembre a las 7:30 pm EST – IHEARTRADIO 96.1 The Beat’s Jingle Ball 2025 presentado por Capital One en State Farm Arena

La alineación repleta de estrellas: BigxThaplug, Jermaine Dupri & Friends, Kehlani, Lil Jon & Friends, Mariah the Scientist, Moliy y Nelly.

Miami, Florida – Sábado 20 de diciembre a las 7:30 pm EST – IHEARTRADIO Y100.7’s Jingle Ball 2025 presentado por Capital One en Kaseya Center

La alineación repleta de estrellas: BigXThaplug, Feid, Kehlani, MGK, Monsta X, Nelly, Zara Larsson y un momento especial para canto para los cazadores de demonios KPOP.