Ed Sheeran establece una gira norteamericana para 2026 en estadios en 22 ciudades

Ed Sheeran Definitivamente está tomando el título de su álbum recientemente lanzado «Play» como un autocontrol. Uno de los principales artistas de conciertos en el mundo, el cantante regresará a América del Norte en el verano y el otoño de 2026 para una gira masiva de estadios, aterrizando en 22 ciudades en los lugares más grandes que tienen para ofrecer.

La etapa norteamericana de su «gira de bucle» comenzará el 13 de junio de 2026 en State Farm Stadium en Glendale, Arizona, un lugar donde su amigo Taylor Swift y otros también han elegido comenzar sus giras de estadio. Incluirá paradas en el Sofi Stadium en el área de Los Ángeles, Rogers Center en Toronto y el MetLife Stadium en East Rutherford, NJ. La fecha final será el 7 de noviembre de 2026 en Tampa en el estadio Raymond James.

Las únicas ciudades hasta ahora programadas para los puestos de dos noches en la gira son Toronto, donde jugará del 21 al 22 de agosto, East Rutherford, donde está programado del 4 al 5 de septiembre, Foxborough, que lo reservó del 25 al 26 de septiembre y Hollywood, FL, donde está programado para las citas del 29 al 30 de octubre.

Otras ciudades de la ruta incluyen a Nashville, Milwaukee, Chicago, Denver, Las Vegas, San Diego, Santa Clara, Seattle, Minneapolis, Detroit, Filadelfia, Atlanta, Indianapolis, Charlotte y Arlington.

El anuncio de estas fechas en los EE. UU. Y Canadá sigue a las noticias de este verano de que comenzaría sus giras internacionales en Nueva Zelanda y Australia en enero de 2026.

Los fanáticos están invitados a registrarse ahora en Edsheeran.com Para el acceso temprano a los boletos, con registros de preventa configurados con sentado. Los fanáticos registrados recibirán un código único antes de que comience la preventa del artista el martes de la próxima semana a las 9 am hora local.

Una preventa de tarjetas de tarjetas American Express también comenzará esto el próximo martes a las 9 am hora local.

Loop Tour North America 2026:

13 de junio de 2026 – Glendale, AZ – Estadio de la granja estatal

20 de junio de 2026 – Nashville, TN – Nissan Stadium

25 de junio de 2026 – Milwaukee, WI – American Family Insurance Anfiteatro | Festón de verano

27 de junio de 2026 – Chicago, IL – Soldier Field

4 de julio de 2026 – Denver, CO – Field Empower en Mile High

18 de julio de 2026 – Las Vegas, NV – Estadio Allegiant

21 de julio de 2026 – San Diego, CA – Petco Park

25 de julio de 2026 – Santa Clara, CA – Estadio Levi’s®

1 de agosto de 2026 – Seattle, WA – Lumen Field

8 de agosto de 2026 – Los Ángeles, CA – Sofi Stadium

15 de agosto de 2026 – Minneapolis, MN – US Bank Stadium

21 de agosto de 2026 – Toronto, On – Rogers Center

22 de agosto de 2026 – Toronto, On – Rogers Center

29 de agosto de 2026 – Detroit, MI – Ford Field

4 de septiembre de 2026 – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

5 de septiembre de 2026 – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

19 de septiembre de 2026 – Filadelfia, PA – Lincoln Financial Field

25 de septiembre de 2026 – Foxborough, MA – Gillette Stadium

26 de septiembre de 2026 – Foxborough, MA – Gillette Stadium

3 de octubre de 2026-Atlanta, GA-Estadio Mercedes-Benz

10 de octubre de 2026 – Indianápolis, IN – Lucas Oil Stadium

17 de octubre de 2026 – Charlotte, NC – Estadio del Banco de América

24 de octubre de 2026 – Arlington, TX – AT&T Stadium

29 de octubre de 2026 – Hollywood, FL – Hard Rock Live en Seminole Hard Rock Hotel & Casino

30 de octubre de 2026 – Hollywood, FL – Hard Rock Live en Seminole Hard Rock Hotel & Casino

7 de noviembre de 2026 – Tampa, FL – Raymond James Stadium