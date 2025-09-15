ED se concentrará en frenar el lavado de dinero a través de juegos en línea después de la prohibición del gobierno







El Dirección de cumplimiento (ed) ha decidido implementar «estrategias enfocadas» para investigar los delitos financieros que emergen de la reciente prohibición del gobierno de la Unión a los juegos en línea de dinero real, informó la agencia de noticias PTI. La agencia también garantizará la presentación oportuna de las hojas de carga y las pruebas de vía rápida en casos de lavado de dinero.

Estas medidas se discutieron durante la 32ª Conferencia trimestral de todos los oficiales zonales, que comprenden jefes de supervisión de la agencia, celebrados en Srinagar, Jammu y Cachemira, del 12 al 13 de septiembre. Las sesiones fueron presididas por el director de ED Rahul Navin.

La conferencia, celebrada en la capital de verano de la Territorio de la UniónSu objetivo a «restaurar la confianza en el entorno de seguridad del estado después del desafortunado ataque terrorista en Pahalgam hace unos meses», informó PTI.

El servicio de urgencias dijo: «La finalización exitosa de la conferencia demostró que J&K sigue siendo un lugar seguro, vibrante y prospectivo para las deliberaciones a nivel nacional e internacional».

Una de las discusiones clave fue la necesidad de «estrategias enfocadas» para abordar los desafíos en el sector de los juegos y apuestas en línea después del gobierno Ban, reportado PTI. Los oficiales superiores también se ordenó que mantuvieran la «vigilancia preventiva» y los valores fundamentales de integridad, responsabilidad, compromiso y excelencia.

La agencia destacó los casos «fuertes» en curso en los dominios de fraude cibernético y digital y decidió que los métodos de investigación y las compilaciones de casos deberían «consolidar sistemáticamente». Los funcionarios también discutieron abordar los «conflictos» entre el Código de Insolvencia y Bancarrota (IBC) y la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), señalando casos en los que las disposiciones de IBC pueden ser supuestamente «mal utilizadas».

El director de la ur, Navin instruyó a los funcionarios para que persigan casos de la Ley de Gestión de Intereses (FEMA) con «mayor seriedad» y acelere el cierre de los casos de adjudicación pendientes de FERA (ahora derogados). Se están enmarcando reglas revisadas para permitir una posesión efectiva de «propiedades adjuntas confirmadas», lo que evita que los delincuentes disfruten de los ingresos del delito.

La conferencia también compartió que se han enviado cartas a los registradores de todos los jueces principales que proponen el establecimiento de tribunales exclusivos de PMLA. El ED señaló que su tasa de condena bajo PMLA es de más del 94 por ciento, asegurando condenas en 50 de 53 casos, entre las tasas de éxito más altas en India y a nivel mundial.

«Las discusiones también señalaron que los enjuiciamientos de PMLA están vinculados al progreso de los delitos predicados, y los retrasos o los resultados adversos en esos casos afectan los juicios de PMLA», dijo la agencia. Además, destacó que el ED ha restituido o restaurado activos por valor de más de 34,000 millones de rupias a las víctimas y los reclamantes legítimos defraudados en varias estafas.

También se mantuvieron discusiones sobre la necesidad de revisar las circulares y los manuales operativos existentes.

El ED, que funciona bajo el Ministerio de Finanzas de la Unión, hace cumplir las disposiciones penales de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA), la Ley de delincuentes Económicos Fugitivos (FEOA) y las disposiciones civiles de la Ley de Gestión de Borgantes de División (FEMA).

