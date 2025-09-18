ED realiza búsquedas sobre fraude bancario y la investigación de los activos de Benami contra Sasikala







El Dirección de aplicación (Ed) El jueves realizó búsquedas en Chennai y Hyderabad como parte de una investigación de lavado de dinero en un presunto fraude bancario de 200 millones de rupias y los activos de Benami sondea contra Sasikala, un asistente cercano del fallecido Tamil Nadu CM J Jayalalalithaa y otros, dijeron funcionarios.

Al menos diez locales en las dos ciudades vinculadas a una persona llamada GRK Reddy del Grupo Marg, afirmaron ser un presunto Benami de Sasikala, están siendo allanadas bajo las disposiciones de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA), dijeron.

La investigación está relacionada con un presunto fraude de Rs 200 millones de rupias con el Banco Canara en el que el CBI había presentado un FIR, dijeron.

Sasikala no ha sido nombrado en el FIR CBI.

Las fuentes dijeron el Impuesto sobre la renta El departamento había aprobado en algún momento una orden alegando que Reddy era el Benamidar (en cuyo nombre está en pie una propiedad de Benami) de Sasikala para ciertos activos mantenidos en el Grupo Marg, afirmaron los funcionarios.

Benami significa ‘sin nombre’ o ‘sin nombre’ y tales propiedades son aquellas en las que el verdadero beneficiario no es el que se ha comprado la propiedad. Jayalalithaa falleció el 5 de diciembre de 2016 en un hospital privado en Chennai a la edad de 68 años.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente