ED RAIDS Líder de AAP en el caso de Delhi ‘Health Infra Scam’







La Dirección de Configuración (ED) allanó el martes al ex ministro Saurabh Bharadwaj como parte de una investigación de lavado de dinero vinculada a una supuesta estafa en proyectos de infraestructura de salud durante los anteriores AAPA Gobierno en Delhi, dijeron fuentes oficiales.

Se están buscando al menos 13 ubicaciones en la Región de la Capital Nacional. Estos incluyen la casa de Bharadwaj en el sur de Delhi y las residencias y las oficinas de algunos contratistas privados y desarrolladores de bienes raíces comerciales ubicados en KG Marg y West Patel Nagar, entre otros. La investigación ED contra Bharadwaj, de 45 años, jefe de la unidad de Delhi de AAP y portavoz nacional, proviene de un FIR registrado por la rama anticorrupción de Delhi (ACB) el 26 de junio.

La queja alegó «manipulación sistemática de los presupuestos del proyecto, el mal uso de los fondos públicos y la colusión con contratistas privados». Alegó que durante 2018-19, 24 proyectos hospitalarios, 11 Greenfield y 13 Brownfield, por valor de Rs 5590 millones de rupias fueron sancionados. Sin embargo, estos proyectos permanecieron en gran medida incompletos, con escaladas de costos sustanciales e inexplicables.

