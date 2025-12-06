ED presenta una hoja de cargos contra Reliance Power y otros en un caso de garantía bancaria falsa







Los coacusados ​​nombrados en la denuncia de la fiscalía incluyen al ex director financiero de Reliance Power, Ashok Kumar Pal, Dependencia NU BESS Ltd. y Rosa Power Supply Company Ltd. (subsidiarias de Reliance Power), el ejecutivo de Reliance Group, Punit Narendra Garg, una empresa fantasma con sede en Odisha, Biswal Tradelink Private Limited, su director general Patha Sarathi Biswal y el consultor de financiación comercial Amar Nath Dutta, informó la PTI.

Según la Dirección de Cumplimiento, Biothane Chemicals Pvt. Limitado. Ltd., Ravinder Pal Singh Chadha y Manoj Bhaiyasaheb Pongde también se encuentran entre los acusados.

Los funcionarios del ED también enfatizaron que la hoja de cargos se presentó de conformidad con las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) en el tribunal de Patiala House en Delhi el viernes, informó PTI.

El caso en el que se ha acusado a las partes antes mencionadas se refiere a una garantía bancaria de 68,2 millones de rupias presentada para garantizar una licitación de Solar Energy Corporation of India Limited (SECI) en nombre de Reliance NU BESS Limited, una subsidiaria de Reliance Power, una empresa que cotiza en bolsa.

La empresa (Dependencia NU BESS) anteriormente se conocía como Maharashtra Energy Generation Limited. La investigación, según la agencia, encontró que los funcionarios de Reliance Group eran muy conscientes de que se trataba de una garantía bancaria «falsa».

Además, se estaban enviando respaldos «fraudulentos» a SECI desde una identificación de correo electrónico «falsificada» de SBI, y cuando SECI detectó el fraude, Reliance Group organizó una garantía bancaria genuina de IDBI Bank dentro de un día de la indicación del fraude por parte de SECI.

El ED en su hoja de cargos mencionó que, «Sin embargo, SECI se negó a aceptar la nueva garantía bancaria ya que fue presentada después de la fecha de vencimiento. Dado que Reliance NU BESS Limited había surgido como el postor L-2, para salvar la licitación, los funcionarios del Reliance Group incluso intentaron organizar un nuevo respaldo de la garantía bancaria extranjera falsa de una sucursal del SBI en Calcuta, según informó PTI.

Si bien aún se espera la respuesta de Reliance Group, anteriormente había dicho que Ambani «no estuvo en la junta directiva de Reliance Power Limited durante más de 3,5 años y no está preocupado por este asunto de ninguna manera».

El Grupo Reliance también afirmó haber sido «víctima de fraude, falsificación y infiel conspiración» en este caso, añadiendo que había hecho las debidas revelaciones en este contexto a la bolsa de valores el 7 de noviembre de 2024.

El ED también agregó que los funcionarios del Grupo Reliance firmaron un acuerdo «ficticio» y también obtuvieron el «Certificado de alistamiento» de Reliance NU BESS Limited de la Corporación Municipal de Kolkata al presentar documentos de dirección «falsos».

Sin embargo, cuando nuevamente no lograron obtener el nuevo respaldo, para echar toda la culpa al intermediario, presentaron una queja contra Biswal Tradelink Private Limited y su directora general, Partha Sarathi Biswal.

Después de esto, Biswal fue arrestado por el ED en este caso, además del ex director financiero de Reliance Power, Ashok Kumar Pal y Dutta. Actualmente se encuentran recluidos en prisión bajo custodia judicial, informó PTI.

El caso de lavado de dinero surge de una FIR de noviembre de 2024 del Ala de Delitos Económicos (EOW) de la Policía de Delhi. Se alegó que la entidad fantasma Biswal Tradelink, con sede en Bhubaneswar, se dedicaba a emitir garantías bancarias «falsas» a cambio de una comisión.

(Con aportes de PTI)





Fuente