Ed Grills Shikhar Dhawan sobre el respaldo de la aplicación de apuestas ‘ilegal’







Ex indio Jugador de cricket shikhar dhawan fue interrogado por la Dirección de Ejecución (ED) el jueves en relación con un supuesto caso de lavado de dinero que involucró una aplicación de juego «ilegal» que había promovido en anuncios, dijo un funcionario, informó el IANS.

La agencia del antiguo equipo de la India fue convocado por la agencia para aclarar los detalles sobre su contrato de publicidad con la aplicación llamada 1XBET, declaró el funcionario.

Según los informes, Dhawan enfrentó varias horas de interrogatorio después de llegar a la oficina de ED alrededor de las 11 a.m.

No es la única personalidad deportiva bajo escrutinio. El ex jugador de cricket Suresh Raina también fue interrogado recientemente por el servicio de urgencias en relación con el mismo caso.

Dhawan, propietario del equipo de Superstarz del Sur de Delhi en la Premier League de Delhi, anunció su retiro de todas las formas de cricket en agosto del año pasado, concluyendo una carrera que abarcó más de una década. Representó a India en 34 pruebas, 167 ODI y 68 T20IS, acumulando 2,315, 6,793 y 1,579 carreras respectivamente en los tres formatos.

Según su sitio web indio, 1XBET ofrece varias opciones de apuestas deportivas a sus usuarios registrados, incluidos juegos como Aviator, Cricket Betting y Casino Slots en línea. También permite apostar a través de pagos de telegrama en deportes como fútbol americanoBaloncesto, tenis y deportes electrónicos, según el PTI.

Con sede en Chipre, 1xbet es considerado uno de los casinos en línea más grandes del mundo y previamente ha patrocinado clubes de fútbol en España y Francia. Sin embargo, después de las investigaciones sobre irregularidades financieras, la compañía se vio obligada a retirar sus servicios del Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, España y Francia, según el PTI.

La controversia que rodea la asociación de Dhawan con una supuesta aplicación ilegal se produce poco después del escándalo del año pasado que involucró a la aplicación Mahadev Satta, que había firmado en múltiples celebridades de Bollywood.

El ED inició su investigación sobre la aplicación Mahadev después de que uno de sus fundadores organizó una recepción extravagante en los EAU. Esta sonda más tarde descubrió una raqueta de halcón de Rs 5,000 millones de rupias con enlaces a EAU y Pakistán.

En respuesta a las crecientes preocupaciones sobre el juego en línea, la promoción y regulación del proyecto de ley de juegos en línea, 2025, se aprobó en el parlamento el mes pasado. El proyecto de ley busca regular el juego en línea y la industria de los deportes electrónicos, al tiempo que prohíbe estrictamente cualquier juego en línea que involucre dinero.

Según los datos oficiales, se emitieron 1.524 órdenes que prohíben las plataformas de juego entre 2022 y junio de 2025.

(con insumos de IANS)





Fuente