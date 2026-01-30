ED embarga activos valorados en 1.885 millones de rupias del Grupo Anil Ambani







La Dirección de Ejecución (ED) ha embargado provisionalmente activos por valor de 1.885 millones de rupias de Anil Ambani`s Reliance Group, incluidos bienes inmuebles, saldos bancarios, cuentas por cobrar y participaciones en inversiones no cotizadas, según un comunicado emitido por la agencia el miércoles.



Los embargos se realizaron en el caso de fraude de Reliance Home Finance Ltd (RFHL), Reliance Commercial Finance Ltd (RCFL) y Yes Bank, así como en el caso de fraude bancario de Reliance Communication Ltd (RCOM), según el comunicado.

Los activos adjuntos tienen la forma de acciones de Reliance Infrastructure Ltd en BSES Yamuna Power Ltd, BSES Rajdhani Power Ltd y Mumbai Metro One Private Ltd, dijo.

Además, se ha embargado provisionalmente un saldo bancario de 148 millones de rupias y cuentas por cobrar por valor de 143 millones de rupias en manos de M/s Value Corp Finance and Securities Ltd. Además, se han embargado provisionalmente una casa residencial a nombre de Angarai Sethuraman y acciones/fondos mutuos a nombre de Puneet Garg, ambos empleados senior de Reliance Group, añadió.

El ED había embargado anteriormente propiedades por valor de más de 10.117 millones de rupias en los casos de fraude bancario de RCOM, RCFL y RHFL. El embargo acumulado del grupo ha alcanzado ahora los 12.000 millones de rupias (aproximadamente). Ha detectado desvío fraudulento de dinero público por parte de varios Anil Ambani Grupo de confianza empresas, incluidas RCOM, RHFL, RCFL, Reliance Infrastructure Ltd (RIL) y Reliance Power Ltd.

Durante 2017-2019, Yes Bank invirtió 2965 millones de rupias en instrumentos RHFL y 2045 millones de rupias en instrumentos RCFL. A diciembre de 2019, estas se convirtieron en inversiones vencidas.

El importe pendiente era de 1.353,50 millones de rupias para RHFL y de 1.984 millones de rupias para RCFL. La investigación del ED en el caso de RHFL y RCFL revela que ambos recibieron fondos públicos de más de 11.000 millones de rupias. Antes de que Yes Bank invirtiera este dinero en las empresas del grupo Anil Ambani, Yes Bank había recibido enormes fondos del antiguo Reliance Nippon Mutual Fund.

Según las regulaciones de SEBI, Reliance Nippon Mutual Fund no podía invertir ni desviar fondos directamente en las compañías financieras del grupo Anil Ambani debido a reglas de conflicto de intereses. Por lo tanto, el dinero público de los fondos mutuos fue canalizado indirectamente por ellos. El camino pasaba por Si BancoLas exposiciones. Los fondos públicos llegaron a las empresas del grupo Anil Ambani a través de un camino tortuoso.

El ED también inició una investigación sobre la base de una FIR registrada por la Oficina Central de Investigaciones bajo varias secciones del Código Penal de la India de 1860 y la Ley de Prevención de la Corrupción de 1989 contra RCOM, Anil Ambani y otros. RCOM y las empresas de su grupo aprovecharon préstamos de prestamistas nacionales y extranjeros desde el período 2010-2012 en adelante, de los cuales está pendiente un monto total de 40.185 millones de rupias. Hasta 9 bancos han declarado fraude las cuentas de préstamos del Grupo.

Conclusiones de la investigación

La investigación reveló que los préstamos tomados por una entidad de un banco se utilizaron para pagar préstamos tomados por otras entidades de otros bancos, transferencias a partes relacionadas e inversiones en fondos mutuos, lo que contravino los términos y condiciones de la carta de sanción de los préstamos. En particular, RCOM y las empresas de su grupo desviaron más de 13.600 millones de rupias para préstamos permanentes, más de 12.600 millones de rupias se desviaron a partes conectadas y más de 1.800 millones de rupias se invirtieron en FD/MF, etc., que se liquidaron sustancialmente para desviarse a entidades del grupo.

El Departamento de Educación también ha detectado un enorme uso indebido del descuento de facturas con el fin de canalizar fondos a partes conectadas. Ciertos préstamos fueron desviados de la India a través de remesas al exterior. Aún se están llevando a cabo más investigaciones, añade el comunicado.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente