





La Dirección de Configuración (ED) ha convocado a los ex jugadores de cricket Robin Uthappa y Yuvraj Singh y el actor Sonu Sood. Ed los llamó a los tres en su oficina de Delhi para interrogar en una supuesta aplicación ilegal de apuestas en línea vinculada a un caso de lavado de dinero, dijeron las autoridades el martes.

A Robin Uthappa (39), Yuvraj Singh (43) y Sonu Sood (52) se les ha pedido que deje durante la próxima semana y registren sus declaraciones bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA), informó PTI.

Ex jugador de cricket Robin Uthappa ha sido convocado para interrogar el 22 de septiembre en una supuesta aplicación ilegal de apuestas en línea, mientras que se ha pedido a Yuvraj Singh que comparezca ante el ED el 23 de septiembre, seguido por Sonu Sood el 24 de septiembre.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, la agencia de investigación Ed también cuestionó a los ex jugadores de cricket Suresh Raina y Shikhar Dhawan en las últimas semanas como parte de esta investigación.

Sin embargo, Robin Uthappa y Yuvraj Singh son el tercero y cuarto ex jugadores de cricket indios en ser convocado en este caso en Delhi hasta ahora. La agencia federal de investigación ha interrogado a los ex jugadores de cricket Suresh Raina y Shikhar Dhawan en las últimas semanas.

Además, la Dirección de Confacción también registró la declaración del ex diputado y actor de TMC Mimi Chakraborty y la estrella de Bollywood Urvashi Rautela en este caso el lunes. Ambas actrices aparecieron ante el servicio de urgencias y grabaron sus declaraciones.

Llevando las investigaciones al siguiente nivel, Ed ahora busca las respuestas que pueden llevarlas al sendero de dinero que han estado buscando en el famoso caso de estafa de la aplicación de apuestas.

Mientras que la investigación se refiere a las presuntas aplicaciones de apuestas ilegales que se dice que han engañado a numerosas personas e inversores de valor de rupias por valor o han evadido una gran cantidad de impuestos.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, 1xbet es una casa de apuestas reconocida a nivel mundial con 18 años en la industria de apuestas.

Los clientes de la marca pueden hacer apuestas en miles de eventos deportivos, con el sitio web y la aplicación de la compañía disponible en 70 idiomas, según la compañía.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, se le ha pedido a la ex jugada de cricket india y la estrella de IPL Robin Uthappa, de 39 años, que registre su declaración bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA). La convocatoria del servicio de urgencias se ha emitido a Robin en un caso vinculado a una plataforma llamada 1XBET, dijeron las fuentes.

(Con entradas de PTI)





Fuente