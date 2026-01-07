ED confisca propiedades por valor de 91,82 cr rupias en el caso de la aplicación Mahadev







El Dirección de Ejecución (ED) ha embargado provisionalmente propiedades muebles e inmuebles valoradas en aproximadamente 91,82 millones de rupias en la investigación de lavado de dinero en curso sobre las operaciones ilegales de Mahadev Online Book (MOB) y otras plataformas de apuestas.

Según informó la agencia de noticias IANS, la Oficina Zonal de Raipur de la agencia de investigación ED congeló saldos bancarios por valor de 74,29 millones de rupias a nombre de las entidades con sede en Dubai M/s Perfect Plan Investment LLC y M/s Exim General Trading FZCO.

La Dirección de Ejecución, mientras investigaba más a fondo el asunto, afirmó que estas empresas supuestamente están controladas por el acusado clave Sourabh. chadrakarAnil Kumar Agarwal y Vikas छापारियाquienes los utilizaron para disfrazar el producto del delito como inversiones legítimas, según IANS.

La declaración de la Dirección de Ejecución también destacó: “Además, las propiedades por valor de 17,5 millones de rupias pertenecientes a Gagan Gupta—un colaborador cercano de Hari Shankar Tibrewalel propietario de Skyexchange.com—se adjuntaron. Estos incluyen bienes inmuebles de alto valor y activos a nombre de los miembros de la familia de Gupta, adquiridos con efectivo generado a partir de apuestas ilícitas”.

La investigación del ED reveló que plataformas como Mahadev Online Book y Skyexchange.com manipularon juegos para garantizar que los usuarios perdieran dinero, generando ganancias ilegales masivas. La aplicación sirvió como una red general que facilitaba la inscripción de usuarios, el enrutamiento financiero y el lavado a través de cuentas benami, documentos KYC falsos y transacciones no contabilizadas, según el comunicado.

Dinero desviado al extranjero a través de ‘Hawala’

Si bien destacó el producto del delito, la Dirección de Ejecución dijo que el producto fueron desviados al extranjero a través de hawala, lavado de dinero basado en el comercio y criptomonedas, y luego reinvertidos en acciones indias a través de inversores de cartera extranjeros (FPI).

La agencia también dijo que se descubrió un esquema de «reembolso» en el que los FPI invertían en empresas que cotizan en bolsa como Salas Techno Engineering Ltd y Tiger Logistics Ltd, cuyos promotores devuelven entre un 30 y un 40 por ciento en efectivo.

ED también agregó que «Gupta supuestamente se benefició de 98 millones de rupias con tales acuerdos», según IANS.

La agencia ha llevado a cabo registros en más de 175 locales, incautando activos por valor de alrededor de 2.600 millones de rupias en el supuesto Estafa de apuestas de Mahadev.

Hasta el momento, se han realizado alrededor de trece arrestos, con 74 entidades nombradas en cinco denuncias de la fiscalía.

La investigación contra los acusados ​​pone de relieve sofisticadas tácticas de lavado para evadir impuestos y regulaciones, mientras el ED continúa desmantelando la red financiera del sindicato.

(Con aportes de IANS)





