ED Búsquedas en Rs 3.500 millones de rupias Andhra Liquor Case en cinco estados







La Dirección de Control (Edición) El jueves realizó búsquedas en múltiples estados como parte de su investigación de lavado de dinero sobre una supuesta estafa de licor de Rs 3.500 millones de rupias en Andhra Pradesh, dijeron las autoridades.

Al menos 20 ubicaciones en Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka y Delhi-NCR vinculado a entidades e individuos que supuestamente facilitaron el pago de sobornos a través de facturas falsas/infladas.

Dijeron que se buscan locales relacionadas con algunas personas acusadas.

Los cubiertos incluyen el Instituto Arete de Ciencias Médicas, Shree Jewelers Eximp, NR Udhyog LLP; El India Fruits Pvt. LIMITADO. .

