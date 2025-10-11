ED arresta al director financiero de Reliance Power en un caso de garantía bancaria falsa de 68 millones de rupias







La Dirección de Ejecución (ED) ha arrestado a Ashok Pal, director financiero (CFO) de Poder de confianzaen un caso de lavado de dinero relacionado con una supuesta garantía bancaria falsa por valor de 68,2 millones de rupias. Fuentes oficiales confirmaron la detención el sábado.

Según la agencia de noticias PTI, Pal fue detenido el viernes por la noche en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) después de ser interrogado por funcionarios del Departamento de Emergencias. Será presentado ante un tribunal especial, donde se espera que la agencia solicite su prisión preventiva.

El caso gira en torno a una garantía bancaria falsa presentada a Solar Energy Corporation of India Limited (SECI) por Reliance NU BESS Limited, una subsidiaria de Reliance Power. La empresa había proporcionado una garantía supuestamente del FirstRand Bank en Manila, Filipinas, un banco que no tiene sucursales en ese país, según el ED.

Según el PTI, el ED alega que Pal jugó un papel «crucial» en el desvío de fondos y fue autorizado por el directorio de la compañía para finalizar y firmar los documentos para la licitación de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de SECI. Supuestamente aprobó liberaciones de fondos y manejó trámites a través de plataformas como WhatsApp y Telegram, sin pasar por los flujos de trabajo de aprobación estándar.

El caso de lavado de dinero surge de una FIR de noviembre de 2024 presentada por la policía de Delhi. Ala de Delitos Económicos (EOW), que acusó a Biswal Tradelink, con sede en Odisha, de organizar un fraude que emitía garantías bancarias falsas a cambio de una comisión del 8 por ciento. La empresa también supuestamente utilizó un dominio de correo electrónico engañoso (s-bi.co.in, muy parecido a sbi.co.in) para hacerse pasar por el Banco Estatal de India en las comunicaciones con SECI.

En agosto, el ED allanó las instalaciones de Biswal Tradelink y arrestó a su director general, Partha Sarathi Biswal. Se descubrió que el domicilio social de la empresa era una propiedad residencial perteneciente a un familiar de Biswal, lo que generó sospechas de que se trataba de una entidad fantasma.

Reliance Group, en un comunicado emitido en noviembre pasado, dijo que era «víctima de fraude, falsificación y conspiración» y había presentado una denuncia penal contra el tercero ante Delhi EOW de la policía en octubre de 2024. El grupo también dijo que había hecho las divulgaciones necesarias a las bolsas de valores el 7 de noviembre de 2024.

(Con entradas PTI)





