ED adjunta propiedades inamovibles por valor de Rs 15.41 millones de rupias en el caso de fraude GST







El Dirección de aplicación (Ed) ha adjuntado 10 propiedades inmovables basadas en Bengala Occidental valoradas en Rs 15.41 millones de rupias que pertenecen a Amit Gupta, uno de los autores intelectuales de un sindicato de fraude GST a gran escala, y sus asociados.

La Oficina Zonal de Ed`s Ranchi adjuntó estas propiedades en Kolkata y Howrah el lunes bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), 2002.

ED, Ranchi ha adjuntado provisionalmente 10 propiedades inamovibles valoradas en Rs. 15.41 millones de rupias en Kolkata y Howrah el 29/09/2025 pertenece a Amit Gupta, uno de los autores intelectuales de un sindicato de fraude de fraude de entrada (ITC) a gran escala, y sus asociados bajo PMLA, 2002. Total … – Ed (@dir_ed) 30 de septiembre de 2025

ED, Ranchi ha adjuntado provisionalmente 10 propiedades inamovibles valoradas en Rs. 15.41 millones de rupias en Kolkata y Howrah el 29/09/2025 pertenece a Amit Gupta, uno de los autores intelectuales de un sindicato de fraude de fraude de entrada (ITC) a gran escala, y sus asociados bajo PMLA, 2002. Total … – Ed (@dir_ed) 30 de septiembre de 2025

En un comunicado, el ED dijo que inició una investigación basada en múltiples quejas presentadas por la Dirección General de GST Inteligencia (DGGI), Jamshedpur, contra un sindicato criminal dirigido por Shiva Kumar Deora, Amit Gupta, Sumit Gupta y Amit Agarwal, también conocido como Vicky Bhalotia.

ED Investigation reveló que «los autores intelectuales de los acusados ​​orquestaron un fraude sofisticado al crear y operar una red de 135 compañías de shell en Jharkhand, Bengala Occidental y Delhi».

«El modus operandi del sindicato implicó la emisión de facturas falsas de GST sin ningún suministro real de bienes, generando y transmitiendo fraudulentamente el crédito fiscal de entrada falso (ITC) valorado en más de 734 millones de rupias», dijo el Ed.

«Este ITC fraudulento se vendió por un comisión a varias entidades de usuario final, que utilizaron el crédito ilícito para evadir sus responsabilidades legítimas de GST, causando una pérdida masiva al tesoro del gobierno «, agregó el comunicado.

Ed dijo que su investigación ha establecido que «el sindicato obtuvo una comisión de aproximadamente 67 millones de rupias de esta actividad criminal, que constituye el producto del crimen (POC)».

La agencia dijo que Gupta, que actuaba como el principal gerente financiero, desempeñó un papel crucial en el lavado de este ingreso ilícito al adquirir numerosas propiedades inamovibles.

«El investigación También reveló un intento deliberado de Gupta de ocultar estos activos transfiriéndolos a familiares y asociados después de que el DGGI inició su investigación «, declaró Ed.

Anteriormente en la investigación, la agencia había realizado operaciones de búsqueda el 8 de mayo, lo que condujo al arresto de los autores intelectuales clave: Shiva Kumar Deora, Mohit Deora, Amit Gupta y Amit Agarwal, que actualmente están bajo custodia judicial.

El ED ya ha presentado una queja de enjuiciamiento contra el acusado arrestado ante un tribunal especial de PMLA en Ranchi que ha tenido conocimiento del delito.

Además, el 3 de julio se emitió una orden de apego provisional previa, adjunta propiedades Vale Rs 5.29 millones de rupias pertenecientes a la cabeza del sindicato, Shiva Kumar Deora.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo









Fuente