Ed adjunta activos por valor de Rs 7.44 millones de rupias vinculadas a Satyendar Jain







El Dirección de aplicación (Ed) El martes dijo que ha adjuntado un nuevo conjunto de activos por valor de Rs 7.44 millones de empresas de empresas «propiedad y controlada de manera beneficiosa» por el líder de la AAP y el ex ministro de Delhi, Satyendar Jain, como parte de una investigación de lavado de dinero, informó el PTI.

En una declaración oficial, el servicio de urgencias dijo que ha emitido una orden provisional bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA) el 15 de septiembre para adjuntar las propiedades inamovibles.

La investigación se refiere a un supuesto caso de posesión de activos de Benami y una instancia separada de tener activos desproporcionados contra Jain, su esposa Poonam Jain y otros.

«Ed, la oficina de la sede, Nueva Delhi, tiene propiedades inmuebles adjuntas provisionalmente por valor de Rs. 7.44 millones de rupias el 15.09.2025 pertenecientes a empresas propiedad y controladas por Satyendar Kumar Jain, el ex ministro en el Gobierno de Delhi, bajo PMLA, 2002. El valor total de los activos adjuntos en el caso hasta ahora, se encuentra en Rs. 12.25 millones de rupias (aprox.) «, Dijo el Ed en un comunicado.

Anteriormente, el 31 de marzo de 2022, el ED tenía activos adjuntos provisionalmente por valor de Rs 4.81 millones de rupias en el mismo asunto. Se presentó una queja de enjuiciamiento en julio de 2022, de la que el tribunal tomó conocimiento.

“Las investigaciones revelaron que en noviembre de 2016, poco después de la desmonetización, los asociados cercanos de Jain, Ankush Jain y Vaibhav Jain, depositaron Rs 7.44 millones de rupias en efectivo en el Banco de Baroda, Bhogal Branch, bajo el esquema de divulgación de ingresos (IDS), dijo el ED en una declaración de prensa el martes, según los IANS.

El caso de lavado de dinero proviene de un CBI FIR y hoja de cargos.

Jain está acusado de «adquirir» activos desproporcionados mientras trabaja como ministro en el gobierno de Delhi entre el 14 de febrero de 2015 y el 31 de mayo de 2017, según el PTI.

El nuevo accesorio llegó después del Tribunal Superior de Delhi Recientemente sostuvieron que los asociados cercanos de Jain, Ankush Jain y Vaibhav Jain, eran los «titulares de Benami» del político y depositaron Rs 7,44 millones de rupias en efectivo en el banco de Baroda, sucursal de Bhogal, como impuesto anticipado bajo el esquema de divulgación de ingresos (IDS), 2016, según el PTI.

(con entradas PTI e IANS)









