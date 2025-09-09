Ed adjunta activos de Rs 185.84-crore en el caso de fraude bancario de DHFL







La Dirección de Cumplimiento (ED) adjunta activos inmunables y móviles por valor de Rs 185.84 millones de rupias en el caso de fraude bancario de Dewan Housing Finance Corporation Ltd (DHFL), dijo la agencia el martes.

Los activos adjuntos provisionalmente incluyen 154 pisos y activos móviles en forma de cuentas por cobrar relacionadas con 20 pisos situados en Mumbai, informó la agencia de noticias ANI. El apego total en el caso de fraude bancario DHDL hasta la fecha es de 256.23 millones de rupias.

La agencia central Oficina zonal de Mumbai Adjunta las propiedades el 5 de septiembre en virtud de las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), 2002, en el caso de fraude bancario de DHFL, en el que Kapil Wadhawan, Dheeraj Wadhawan y otros han sido acusados ​​de entrar en una conspiración penal para engañar al consorcio de 17 bancos dirigidos por unión de la India.

Ed inició una investigación sobre la base del primer informe de información registrado por la Oficina Central de Investigación (CBI) bajo diversas disposiciones del Código Penal de la India, 1860, y la Ley de Prevención de la Corrupción, 1988, contra DHFL, Wadhawan y Dheeraj, entre otros para presuntamente el fraude bancario y engañando a un consorcio de bancos.

La investigación de la agencia de la investigación central reveló que DHFL, Wadhawan, Dheeraj y los otros acusados ​​en el caso estuvieron involucrados en el desvío y la apropiación indebida de los fondos de préstamos bancarios al falsificar los libros de la compañía e incumplir deshonestamente en los préstamos bancarios.

La agencia dijo además en un comunicado que se ha revelado que durante 2017-18, Wadhawan y Dheeraj conspiraron para desviar los fondos de DHFL a través de compañías proxy y depósitos intercorporados (ICD) por el comercio fraudulento en las acciones de DHFL.

«Estas operaciones ejecutadas a través de corredores fueron preestablecidos para manipular el precio de las acciones y los volúmenes de las acciones de DHFL que cotizan en bolsa». Edición fijado.

Anteriormente, la agencia también había emitido una orden de archivo adjunto provisional para activos por valor de Rs. 70.39 millones de rupias. ED también presentó una queja de enjuiciamiento ante la Corte de la Ley de Prevención Especial del Lavado de Dinero (PMLA) en Mumbai el 3 de abril, para el cual se tomó el conocimiento el 2 de mayo.

Ed Raids 10 lugares en Delhi, Madhya Pradesh en el caso de fraude bancario de 273 millones de rupias

La Dirección de Cumplimiento (ED) realizó el martes una operación de búsqueda en 10 ubicaciones en todo Delhi y Madhya Pradesh en relación con un supuesto caso de fraude bancario de 273 millones de rupias, dijeron los oficiales.

Mientras que nueve búsquedas se llevaron a cabo en Delhi, una se realizó en Bhopal. Las instalaciones cubiertas en la acción de búsqueda pertenecen a las entidades y personas estrechamente asociadas con la compañía, informó ANI.

Ed registró un Informe de Información de Caso de Capacidad (ECIR) sobre la base de la FIR de la Oficina Central de Investigación (CBI), que estaba registrada por una queja presentada por el banco.

«La compañía y sus promotores y directores desviaron el préstamo y fondos extendidos por IFCI (Industrial Finance Corporation of India) con una suma de aproximadamente Rs 273 millones de rupias «, dijeron los oficiales.

Citando una investigación realizada por el servicio de urgencias, los oficiales declararon que «una gran cantidad de fondos de préstamos se desvió a varias entidades relacionadas de EHDL que no estaban involucrados en ningún negocio genuino».

(Con entradas ANI)





