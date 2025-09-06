Economista ex personal Jokowi Arif Budimanta murió

Yakarta, Viva – Economista quien también es un ex personal especial del presidente Joko Widodo (Jokowi), Arief Budimanta morir El sábado 6 de septiembre de 2025, temprano en la mañana. La triste noticia fue transmitida por la esposa del fallecido, Pradha Sony, a través de un mensaje escrito.

«Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un … con pleno condolencias, informamos que nuestro padre, padre Arif budimanta Ha fallecido a Rahmatullah hoy, 6 de septiembre de 2025, a las 00.06 Wib en Yakarta «, escribió

«En la actualidad, lo traemos a nuestra casa en Rawamangun Muka Golf No. 3, Rawamangun, East Yakarta», agregó

La familia pide la oración y reza para que el difunto sea perdonado de todos sus pecados, que sea multiplicada por sus buenas obras, que se les otorgue y se le dan el mejor lugar con Allah Todopoderoso.

«En nombre de la familia, agradecemos las oraciones y la atención prestados, y nos disculpamos por todos nuestros errores. Que Allah swt pague toda la amabilidad de las damas y los caballeros», dijo.

Perfil de arif budimanta

Arif Budimanta nació en Medan, North Sumatra, el 15 de marzo de 1968. Tomó educación de pregrado en la Universidad Agrícola Bogor (IPB), luego continuó su estudio de posgrado a los médicos de la Universidad de Indonesia.

Su viaje en el mundo académico continúa en el extranjero, incluido el seguimiento del programa financiero en la Universidad de Chicago y el programa ejecutivo senior de la Harvard Business School.

Su carrera política comenzó cuando fue miembro del Parlamento Indonesio para el período 2009-2014 del Partido de Lucha demócrata indonesio. También se desempeñó como vicepresidente de la facción PDI -P en el MPR indonesio. Después de eso, se cree que Arif es un asesor del Ministro de Finanzas (2014-2016), miembro de la Junta de Directores de Indonesia EXIMBANK (2015-2020), al Comisionado de PT Bank Mandiri (Persero) desde 2020. En el período 2016-2020, también estuvo activo como el Demandado Presidente del Comité Nacional Económico e Industria Nacional (KEIN).

Una vez dirigió el Instituto Megawati, y estableció el Centro de Desarrollo Sostenible de Indonesia (ICSD), y estuvo activo como profesor de la Universidad de Indonesia y otras universidades.

Arif Budimantan recibió la estrella del servicio principal del presidente Joko Widodo en 2024 y el Premio Bata Ilyas en 2019