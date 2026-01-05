Economista dice que los precios mundiales del petróleo no se han visto impulsados ​​por la crisis venezolana

Jacarta – El malestar político en Venezuela no ha tenido un impacto significativo en el movimiento. precio aceite mundo.

Lea también: Niega haber sido hecho como Irak, alto general estadounidense revela las razones de Trump para invadir Venezuela



Economista Bhima Yudhistira, quien también es director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos y Jurídicos (Celios), dijo que hasta principios de 2026, los precios del petróleo crudo seguirán en un nivel bajo. Dado que las correcciones alcanzaron el 22 por ciento el año pasado, no hay señales de un repunte.

Aunque Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, Bhima dijo que las condiciones geopolíticas que normalmente desencadenan picos en los precios de los productos energéticos esta vez no se han reflejado en el mercado global. La agitación geopolítica suele reflejarse en intereses cambiantes inversor al dolar COMO como activo seguro (refugio seguro).

Lea también: Pertamina garantiza que los activos petroleros en Venezuela no se vean afectados por los ataques de Estados Unidos



«El índice del dólar estadounidense frente a otras monedas todavía fluctúa en el nivel 98. No hay pánico visible de los inversores globales debido a los acontecimientos en Venezuela», dijo Bhima en Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

Bhima también evaluó que el impacto en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (APBN) de Indonesia también es relativamente pequeño. Por tanto, Indonesia no puede depender de ingresos adicionales procedentes de las exportaciones de petróleo, gas, carbón y níquel hasta finales de 2026.

Lea también: Los precios mundiales del petróleo caen después de que Estados Unidos arrestara al presidente de Venezuela, ¿podría Libia correr la misma suerte?



Se sabe que la crisis política de Venezuela se agudiza luego de que el ataque militar de Estados Unidos a instalaciones civiles y militares en la madrugada del sábado (2/3) provocara grandes explosiones en varios estados. Luego, el gobierno venezolano declaró una emergencia nacional.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que su partido llevó a cabo el ataque y arrestó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, quienes fueron inmediatamente trasladados a Estados Unidos.

Trump afirmó que su gobierno lideraría temporalmente Venezuela hasta que se produjera la transición de poder. También anunció planes de invertir miles de millones de dólares por parte de compañías petroleras estadounidenses para restablecer la producción de petróleo en el país sudamericano.

Mientras tanto, el gobierno indonesio pide a todas las partes que den prioridad al diálogo, actúen con moderación y cumplan el derecho internacional. (Hormiga)