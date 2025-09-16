Economist llama a una política de RP200 billones puede ser un catalizador para el empleo, las MIPYME y el crecimiento económico

Yakarta, Viva – Políticas gubernamentales que han distribuido Rp200 billones de cuentas gubernamentales en Bank Indonesia (BI) a los bancos comerciales para ser distribuidos como crédito productivo, obteniendo una respuesta positiva de los círculos economista.

Los pasos iniciados por el Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa Esto se considera un impulso importante para fortalecer la base de la economía nacional.

Anton Hendranata, economista jefe de PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Además del CEO del BRI Research Institute, evalúa que la política no es solo una estrategia fiscal ordinaria, sino un avance que puede abrir un camino brillante para el crecimiento económico, la creación campo de trabajoademás de fortalecer los micro sectores de negocios pequeños y medianos (Umkm).

«Macro, esta política tiene el potencial de convertirse en un catalizador para el nuevo crecimiento económico. El crédito productivo puede ayudar a fomentar la inversión, la creación de empleo y aumentar el poder adquisitivo de las personas», dijo Anton el martes 16 de septiembre de 2025, citado por tvonews.com.

Según él, este paso es como abrir un gran ahorro previamente almacenado en BI para que realmente se pueda utilizar para apoyar actividades productivas. Se espera que el fondo RP200 billones sea capaz de mover el sector real, acelerar el desarrollo, para revivir las actividades de las MIPYME e infraestructura que han sido el motor de la fuerza impulsora económica del pueblo.

Anton agregó, la dirección de esta política está en línea con la visión del presidente Prabowo Subianto para alentar el crecimiento económico inclusivo, de modo que el impacto se puede sentir al nivel más bajo de la sociedad.

Sin embargo, recordó que el éxito de este programa estará determinado en gran medida por la sinergia entre el Ministerio de Finanzas, BI y los bancos comerciales como distribuidores de crédito.

Además, Anton destacó que Indonesia podría aprender de la experiencia internacional. Mencionó el programa objetivo de operaciones de refinanciamiento a más largo plazo (TLTRO) en la Unión Europea y Préstamo Prioritario del Sector (PSL) en China como un ejemplo de cómo los instrumentos de crédito productivos pueden mover las ruedas de la economía.

«Con el espíritu de colaboración y vigilancia, esta política puede ser un paso valiente que trae resultados concretos a la nación. Apoyemos con el optimismo, pero aún así mantenemos los ojos abiertos para garantizar que cada paso se tome sabiamente», concluyó Anton.

Reportado anteriormente,

Ministro de Finanzas (Ministro de finanzas), RI Purbaya Yudhi Sadewa comenzó a desembolsar Rp200 billones a bancos el viernes 12 de septiembre de 2025 por la tarde. Los fondos que se establecieron en Bank Indonesia (BI) tenían como objetivo acelerar el crecimiento económico de la República de Indonesia.

Purbaya explicó que los fondos se distribuirían a la Asociación Bancaria de propiedad estatal (Himbara), a saber, Bank Mandiri, BNI y BRI RP. 55 billones, mientras que BTN era RP. 25 billones. Luego, específicamente a PT Bank Syariah Indonesia TBK (BSI) por valor de Rp 10 billones.

«(Hay un menor) debido al tamaño del banco y por qué está participando BSI? Porque él es el único banco que tiene acceso a ACEH para que los fondos también puedan ser utilizados en Aceh», dijo Purbaya a los periodistas del Ministerio de Asuntos Económicos Coordinadores, Central Jakarta, citados el sábado 13 de septiembre de 2025.

El ex jefe de LPS dijo que la distribución de fondos era en forma de depósito en llamada o depósitos que podrían retirarse en cualquier momento después de dar un aviso previo.

Por otro lado, él cree que los fondos que se han distribuido a los bancos no podrán establecerse. Porque, continuó, hay un costo (costo) de la colocación de estos fondos para que se alienta al banco a encontrar mayores rendimientos.