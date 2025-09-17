Economist es la proyección de BI mantendrá la tasa de interés de referencia, esta es la consideración

Yakarta, Viva – concentrado un número economista estar de acuerdo en que Banco Se proyecta que Indonesia siga reteniendo tasa de interés Referencia (Tasa bi) al nivel del 5 por ciento este mes. Esta proyección considera varias cosas.

Leer también: Abierto verde, JCI tiende a estar estable antes de la liberación de la tasa bi



Economista principal El banco Mandiri Andry Asmoro ve el banco central primero verá el alcance de la transmisión de la política monetaria para depositar y acreditar las tasas de interés. De modo que se estima que la tasa BI permanece en el nivel del 5 por ciento.

«Vista Somos planos (bi-tasa fija). La razón es que BI evaluará primero su transmisión de política monetaria «, dijo Andry cuando se contactó en Yakarta, citado el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Leer también: El intercambio asiático se desplomó en línea para aumentar las expectativas de las tasas de interés de los punkas de la Fed



Mientras tanto, el economista de los mercados globales Maybank Indonesia Myrdal Gunarto consideró que la decisión de BI de mantener bi-tasa era necesaria. Este es un paso para mantener la estabilidad monetaria y macroeconómica.

Leer también: El Ministro de Finanzas, Purbaya, reveló las consecuencias de los bancos que no son cuidadosos, Fondos del Gobierno de Canal Rp 200 T



«BI redujo las tasas de interés a 125 BPS desde septiembre del año pasado, parece que todavía está sucediendo.

Entonces, Economista principal Permatabank Josua Pardede reveló lo mismo. Según él, la decisión del Banco Central de mantener bi-tasa fue impulsada principalmente por la consideración de la estabilidad de Rupia, especialmente después de una gran manifestación nacional a fines de agosto de 2025 y una reorganización del gabinete con un cambio de posición del Ministro de Finanzas (Menkeu) de Sri Mulyani a Purbaya Yudhi Sadewa.

Bajo el liderazgo de Purbaya, se espera que la dirección de la política fiscal de Indonesia continúe enfatizando la disciplina fiscal como la era anterior. Pero con un énfasis más fuerte en las políticas fiscales a favor del crecimiento en comparación con solo mantener la estabilidad.

Respondiendo a esto, Josua dijo que los inversores globales tienden a ser más cuidadosos y eligen esperar para evaluar aún más la dirección de la política fiscal. Esta condición conduce a un flujo limitado de capital extranjero, presionando así la estabilidad del rupia.

«Por lo tanto, consideramos que el banco Indonesia tenderá a ser más paciente en el RDG en septiembre de 2025, aunque el espacio para la poda de bi-tasa aún está relativamente abierta», dijo Josua.

Mientras tanto, el jefe economista de BCA, David Sumual, consideró que el banco central había realizado una carga frontal al reducir las tasas de interés en agosto en anticipación de septiembre, por lo que se estimó que Bi-tasis permanecería 5 por ciento este mes.

De varias de estas proyecciones, en general los economistas estuvieron de acuerdo, todavía había espacio para disminuir la tasa bi en el resto de este año. Bank Mandiri proyecta que recortan 25 puntos básicos (BP) al nivel del 4.75 por ciento, mientras que BCA ve la posibilidad de matar de uno a dos veces con 25 pb cada uno, con la proyección del cementerio de la tasa de interés de la Fed en los 2025 restantes.

«Pero esto depende de BI. Cuánto ven las posibilidades de disminuir las tasas de interés de la Fed», dijo David.

Consideró que el mercado de bonos seguía siendo atractivo para los inversores extranjeros, apoyado por la confianza en la política fiscal prudente bajo el liderazgo del nuevo Ministro de Finanzas y los rendimientos que seguían siendo atractivos.

Por el contrario, los inversores extranjeros en el mercado de valores tienden a esperar y ver, esperando una mejora en el rendimiento corporativo y las condiciones globales y nacionales que no han mejorado completamente en la primera mitad de este año. (Hormiga)